«А за что платить?»: как пандемия стала пыткой для студентов

Стоимость обучения в вузах на контрактной основе за семестр, который проводится в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса COVID-19, может быть изменена, если качество образовательных услуг в учреждении было ощутимо снижено. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Минобрнауки РФ.

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При этом в ведомстве не уточнили, как студентам, которые ощутили на себе недостатки удаленного формата, доказать, что знаний за весенний семестр получено крайне мало. «Учитывая текущую ситуацию, Минобрнауки РФ совместно с Российским союзом ректоров, Советом Ассоциации ведущих университетов и Ассоциацией «Глобальные университеты» прорабатывает пакет экономических мер поддержки студентов в условиях пандемии», — отметили в министерстве.

Между тем студенты российских вузов вовсю публикуют петиции с требованием снизить плату за обучение в связи с переходом на дистанционную форму. Такое открытое письмо написали и студенты Российского государственного гуманитарного университета (РРГУ) ректору Александру Безбородову — в сообщении они подчеркнули, что изначально оплачивали очное и очно-заочное обучение, а не удаленное.

Кроме того, часть пар не проводится онлайн, а состоит исключительно из письменных заданий, сообщили авторы петиции, которую подписали уже более 500 человек. Они считают, что было бы справедливо либо сделать им скидку в размере 50% на следующий семестр, либо вернуть половину уже потраченной суммы за предыдущий.

С той же просьбой обратились к ректору через петицию студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) — публикацию подписала уже 1 тыс. сторонников пересмотра цен за обучение. Между тем межрегиональный независимый студпрофсоюз «Дискурс» адресовал свою петицию президенту РФ Владимиру Путину — там также настаивают на соразмерном возмещении оплаты семестра. Данную петицию подписали почти 2 тыс. человек.

«Лекции не читают, семинары не проводят»

Многие студенты других вузов — как московских, так и региональных — также жалуются на недостатки дистанционного обучения. В первую очередь они возмущены отсутствием пар как таковых.

«Все это безумно отрицательно сказывается на моем образовании. Нам просто скидывают домашние задания, ничего не объясняя. Лекции не читают, семинары тоже не проводят — у меня их за этот дистанционный семестр было четыре штуки. В итоге мы сами осваиваем программу и дисциплины»,

— заявила студентка четвертого курса факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Золотарева (имя изменено по просьбе спикера. — «Газета.Ru»).

Между тем в Курском государственном медицинском университете (КГМУ) у студентов четвертого курса и вовсе не проходило ни одной полноценной пары в формате видеоконференции. «Очень и очень сильно снизился уровень образования. Наш вуз вообще оказался не готов к нововведениям. Преподаватели отправляют задания, а мы должны их решать. И у меня не было ни одной онлайн-пары. Нам лишь сказали, чтобы мы зарегистрировались в Zoom, а в итоге наш уровень — это задачи и тестики», — рассказала студентка Татьяна Оздоева (имя изменено по просьбе спикера. — «Газета.Ru).

«Как учить, если не видишь труп»

Кроме того, студенты жалуются на отсутствие практики, которая необходима для их специальности. Даже в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И.П. Павлова руководство не смогло полноценно возместить такие предметы.

«Учитывая, что я учусь на медицинском, у нас многие дисциплины подразумевают под собой посещение больниц, пациентов, отработку практических навыков. Например, исчезла практика по хирургии, на которой мы препарировали трупы. Лишаемся такого важного опыта, как шитье сосудов и так далее», — пояснила студентка третьего курса Ксения Климова «Газете.Ru».

Будущие медики уверены, что по книгам большинство дисциплин из их вузов выучить невозможно. «Медицина и дистанционка — это вообще что-то несовместимое. Я не знаю, как изучать анатомию, если не видишь трупа. Могу прочитать в книгах, конечно, про все. Но, извините, сколько раз, когда мы на прошлых курсах ходили к пациентам, их симптомы совпадали с теми, что написаны в книжке? Да ни в жизни!» — подчеркнула студентка.

Та же самая проблема коснулась и вузов творческой направленности. «Для меня как для студента факультета актерского мастерства, на котором основное обучение заключается в практике, отрицательной стороной дистанционки является отсутствие постоянной практики. Как актриса скажу: качество обучения сейчас снижено на 50% уж точно», — рассказала студентка московского Института современного искусства (ИСИ) Анна Борунова.

«Мы в неравных условиях»

Технические проблемы — это то, что безусловно мешает в условиях пандемии, как преподавателям, так и студентам, считают собеседники «Газеты.Ru». «Мы все оказываемся в неравных условиях: у кого-то интернет работает лучше, у кого-то хуже, у кого-то есть камера, у кого-то нет», — возмутилась студентка журфака МГУ.

Студентки ПСПбГМУ им. акад. Павлова и КГМУ считают также, что технологии препятствуют обучению, особенно тех дисциплин, которые преподают пожилые педагоги.

«У нас многие преподаватели в возрасте. Им надо что-то написать нам на почту, прокомментировать грамотно домашнее задание, но для них это как подвиг совершить», — сказала Оздоева, получающая образование в Курске.

Но самым обидным студенты называют безответственное отношение преподавателей к проведению лекций, семинаров, а также экзаменов. «Потерялась в очень многих случаях преподавательская дисциплина, а не только студенческая. Раньше все было четко: у тебя в определенный день зачет, про его формат ты заранее знаешь. А недавно нас только в три часа ночи предупредили, что с утра будет экзамен, в следующей раз — в шесть утра преподавательница написала, что в десять утра мы должны приступить к тесту. Также нас вводят в заблуждение по поводу экзамена: сначала говорят, что он будет проходить в виде разговора, а потом раз — и присылают билеты», — рассказала Золотарева с журфака МГУ.

«Неоправданно много заплатили»

В итоге большинство студентов с контрактной формы обучения настаивают на перерасчете оплаты за весенний семестр. «Ни контроля, ни курса — такое безалаберное отношение к этой ситуации. Надо задуматься об урезании цены за семестр. Я бы с удовольствием за такое боролась, прям всеми конечностями за. А за что платить? » — подчеркнула студентка из Курска.

Выразили солидарность и студентки факультета актерского мастерства Борунова и журфака МГУ. «Мне действительно кажется, что мы неоправданно много заплатили за семестр, учитывая, что мы не получили образование. Учеба должна стоить хотя бы на 50% меньше», — заключила Золотарева.