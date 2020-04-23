Пандемия COVID-19: когда в России отменят самоизоляцию

Дату, когда нужно будет принять решение об окончании действия ограничений по России из-за коронавируса, Кремль еще не определял, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Нет, такой даты нет», — сказал он.

В начале апреля глава России Владимир Путин выступил с очередным обращением к гражданам страны. Тогда он объявил, что нерабочие дни сохранятся до 30 апреля. Вслед за этим многие региональные власти, в частности, московские продлили обязательный режим самоизоляции для всех граждан вне зависимости от их возраста.

Однако ранее Минздрав выступил за продление нерабочих дней и режима самоизоляции вплоть до окончания майских праздников. Такое мнение выразил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико. Он считает, что такие меры помогут в профилактике распространения коронавируса.

«Это важные очень мероприятия. Если мы посмотрим в других странах, в которых уже четкие тенденции не просто к снижению [заболеваемости], а страны, которые добились уже другой фазы развития эпидемического процесса, они не отменяют эти меры — меры по самоизоляции, меры по дистанционированию социальному», — сказал он.

Брико отметил, что послабления хотя и есть, но в целом, «меры сохраняются».

По его словам, специалисты продолжат наблюдать за развитием ситуации с распространением коронавируса по России. Исходя из этого будут приниматься дальнейшие решения относительно необходимости дальнейших ограничительных мер.

В то же время он отметил, что в настоящее время ситуация с распространением заболевания среди россиян находится под контролем — взрывного количества новых случаев коронавируса не наблюдается.

«Ежедневный прирост случаев в России, если пересчитать, составляет где-то 9-10%. Конечно, ни о какой эксплозивности говорить не приходится, ситуация контролируется — и успешно контролируется», — сказал Брико на пресс-конференции в среду 22 апреля.

По его словам, основной прирост заболевших происходит за счет Москвы, так как на нее приходится около 56% всех подтвержденных случаев заражения COVID-19. В то же время, отметил Брико, летальность из-за коронавируса в России составляется меньше 1%, а в Москве этот показатель ниже, чем в целом по стране.

Тем не менее главный внештатный эпидемиолог российского Минздрава отметил, что пока рано говорить о достижении пика «и тем более плато». «Нужно отслеживать ситуацию, посмотрим, что будет еще минимум неделю, чтобы сделать какие-то заключения», — сказал он.

«Забрезжил свет в тоннеле, хочется верить, что будет ситуация стабилизироваться. <...> Но пока рано делать какие-то заключения», — добавил он.

Что касается именно Москвы, то власти города отметили ранее, что будут ужесточать меры в зависимости от развития ситуации с новыми случаями заражения инфекцией. Если темпы заболевания будут нарастать, то столичные власти проработают новые ограничительные меры.

«Ничего другого нового не существует, кроме как оградить заболевание, локализовать его, и тогда уже лечить и устранять», — отметил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков. Он добавил, что сроки ослабления режима самоизоляции зависят от того, насколько хорошо сейчас будет соблюдаться этот режим.

В настоящее время в России зарегистрировано 62 773 зараженных коронавирусом. Выздоровел 4 891 человек, умерли — 555 пациентов. Из всего числа инфицированных на Москву приходится 33 940 заболевших. Только за последние сутки в России прибавилось 4 774 зараженных. Однако, как отмечают специалисты, этот прирост составил 8,2% и стал самым низким показателем с начала вспышки заболевания среди россиян, передает ТАСС.

Отмечается, что в Москве процентное соотношение составило 6,1%. Ниже рост в относительном выражении был еще 15 марта. Однако вице-премьер страны Татьяна Голикова предложила отсчитывать начало вспышки в стране с 16 марта, когда число заразившихся приблизилось к 100 человек. После этого каждодневный прирост был на уровне 20%. С начала апреля он немного снизился и составил более 15%.