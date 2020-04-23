«Не панацея»: больных коронавирусом будут лечить гелием

В НИИ скорой помощи им. Склифосовского разрабатывают методику использования гелия для лечения тяжелых больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

«Отечественный аппарат для терапии с помощью гелия в данный момент испытывают в Институте скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тестовом режиме. Разработка уже вызвала большой интерес в 10 странах: США, Франции и других странах Европы», — подчеркнули в министерстве.

В депздраве уточнили, что гелий эффективен при лечении острых легочных заболеваний — это объясняется особыми свойствами газа. В результате использования данной методики можно предотвратить кислородное голодание у пациентов, что помогает в ранней профилактике возможных осложнений, которые может вызвать коронавирусная инфекция.

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«Технология является экспериментальной. Терапия будет проводиться с помощью специального аппарата, принцип работы которого выглядит следующим образом: пациент в течение 15 минут дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что при вдыхании газа у больного улучшается диффузия кислорода через альвеолярную мембрану за счет увеличения кровотока в легких, после чего снижается сопротивление дыхательных путей и происходит расслабление гладкой мускулатуры. При этом пациент не будет испытывать дискомфорта.

Более того, по словам экспертов, гелий улучшает микроциркуляцию в тканях и кровообращение. Нарушение в данных частях организма — одна из главных причин смерти от COVID-19.

Директор НИИ пульмонологии ФМБА Александр Чучалин на совещании с участием президента РФ Владимиром Путиным рассказал, что в НИИ им. Склифосовского уже получены положительные результаты лечения пациентов такой смесью — нагретый гелий убивает вирусы.

Для использования газовых смесей разработан специальный российский аппарат «Тианокс», который, по информации специалиста, в скором времени начнут выпускать серийно по госзаказу.

По данным исследования Бориса Овчинникова, врача высшей категории анестизиолога-реаниматолога РАН, использование гелий-кислородных смесей для вентиляции легких у больных с различными формами дыхательной недостаточности позволит резко снизить смертность или инвалидизацию этой категории больных вследствие улучшения снабжения кислородом пораженных тканей.

Такая практика позволяет уменьшить некроз тканей при инфаркте миокарда, а также при остром нарушении мозгового кровообращения. При пневмонии гелий легко проникает в легкие даже через слизистые выделения.

Как рассказал «Комсомольской правде» профессор кафедры госпитальной терапии НИИ имени Пирогова Александр Карабиненко, гелий уже несколько лет используется при лечении острых легочных заболеваний. Подобная методика, однако, используется только в специализированных клиниках, поскольку для нее нужно специальное оборудование.

«Эта установка гораздо технологически более сложная, чем аппараты искусственной вентиляции легких, поэтому обязательно нужны высококвалифицированные специалисты, которые умеют с ней обращаться.

В специализированном центре такую процедуру провести можно, там, где налажена хорошая пульмонологическая помощь, но, думаю, что это не массовая технология», — отметил Карабиненко.

Он также добавил, что оборудование для использования гелия дороже ИВЛ. Более того, по его мнению, для пациентов есть определенные противопоказания, поскольку используется инертный газ.

При этом глава НИИ скорой помощи Сергей Петриков в разговоре с телеканалом «Россия-1» отметил, что методика используется у пациентов, которые находятся на грани искусственной вентиляции легких.

«Как вы понимаете, мы не применяем только гелий. Эти пациенты получают очень большую терапию, которая призвана помочь им пройти без инвазивной вентиляции. Это очень важный момент лечения», — уточнил Петриков.

Между тем врач-пульмонолог Вера Литкова подтвердила «Газете.Ru», что такая технология действительно применяется давно, однако она не апробирована на большом количестве людей. По мнению эксперта, методика находится на стадии клинических испытаний, однако ее эффективность уже доказана.

«Оба метода, как ИВЛ, так и лечение гелиевыми смесями с оксидом азота, эффективны при хронической или острой дыхательной недостаточности. Однако, это не будет панацеей, а просто, как один из методов», — заключила медик.