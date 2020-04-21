Исторический максимум: в РФ повысилась продолжительность жизни

В России средняя продолжительность в 2019 году достигла исторического максимума. Она составила 73,4 года, сообщили «Газете.Ru» в Минздраве.

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В ведомстве отметили, что такой показатель в значительной мере связан со снижением смертности в трудоспособном возрасте. У мужчин она понизилась на 3,5%, а у женщин — на 2,1%.

«Таким образом, в 2019 году в России удалось дополнительно сохранить 13,6 тыс. жизней трудоспособных граждан», — добавили в Минздраве.

В марте этого года Росстат опубликовал свой прогноз относительно продолжительности жизни россиян. В соответствии со средним вариантом она составит 73,87 года. Если же ситуация начнет развиваться по оптимистическому сценарию, то продолжительность жизни вырастет до 74,34 года, по пессимистическому — останется неизменной по сравнению с 2019 годом. При этом мужчины, независимо от сценария, будут жить почти на 10 лет меньше женщин.

К 2035 году, считает Росстат, продолжительность жизни россиян увеличится до 79,1 года, согласно среднему сценарию. Если ситуация будет развиваться в позитивном ключе, то продолжительность жизни достигнет 81,66 года. По среднему сценарию разница между мужчинами и женщинами составит 7,5 года, то есть 75,18года у мужчин и 82,69 года у женщин, а по оптимистическому — сократится до 6,4 года (78,26 и 84,66 года у мужчин и женщин соответственно).

Ранее РИА «Новости» разместило инфографику, на которой было показано, как с 2017 года изменилась демографическая ситуация в стране. Например, в Ингушетии зафиксирован самый большой прирост населения. Естественный прирост составил 19,3 тыс. человек за 2017-2019 годы. Миграционный — 7 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2020 года, численность населения в Ингушетии составляет 507 тыс. человек.

Больше жителей стало в еще 23 регионах. Среди них Севастополь и Ленинградская область. Численность населения этих городов выросла за счет миграционных потоков. В город на Крымском полуострове переехали 24 тыс. россиян, в Санкт-Петербург и область — около 112,6 тыс. человек.

Высокие показатели естественного прироста зафиксированы в Чечне — 68,5 тыс. человек. При этом миграция достигла отрицательных значений. Регион покинули около 8 тыс. жителей. Высокие показатели по естественному и миграционному приростам наблюдаются в Тюменской области — 12,9 тыс. и 47 тыс. соответственно.

В то же время по показателям миграционного притока лидирует Подмосковье. Туда переехали 298 тыс. человек, в то время, как в Москве поселились 257,3 тыс. новых жителей. Однако в Подмосковье наблюдается естественная убыль в 30,2 тыс. человек. В то время, как в столице России естественный прирост составил 41,6 тыс. человек.

Минимальный прирост зафиксирован в Бурятии, Сахалинской области и Ненецком автономном округе.

Если рассматривать результаты по итогам 2017-2019 годов, то только в 26 регионах страны численность населения выросла. В оставшихся 59 российских субъектах наблюдается сокращение. В целом миграционных прирост составляет 622,6 тыс. человек, если смотреть по всем регионам за этот период.

Ранее российский президент Владимир Путин объяснил, почему происходит естественная убыль населения. Свое мнение он выразил в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Путину». По его словам, это связано с российским прошлым, когда в 1990-е годы в стране была низкая рождаемость. Теперь те, кто родился в те годы, выросли и сами становятся родителями, но образуется «демографическая яма».

В то же время он обратил внимание, что растет общая продолжительность жизни в стране. Если в 2000 году этот показатель был равен 65,3 года, то в прошлом году он достиг отметки в 73,4 года. Вместе с этим снижается и уровень смертности. Если сравнивать с показателем 20-летней давности, то он понизился на 3 смерти на тысячу человек и теперь составляет 12,3, а не 15,3, как это было раньше.

В начале года Минэкономразвития изменило прогноз численности населения в России на ближайшие три года. В 2020 году этот показатель составит 146,8 млн жителей, вместо намеченных ранее 147 млн. Соответствующие изменения были сделаны и на последующие года. Так в 2022 году ожидается, что количество россиян составит 147,2 млн человек.