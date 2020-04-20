45% бессимптомных больных: в России выросло число зараженных

Оперштаб Москвы по мониторингу и борьбе с коронавирусом обновил статистику по заболеваемости. Как сообщается в Telegram-канале органа, по стране за минувшие сутки зафиксировали 4268 новых случаев COVID-19.

О новых пациентах отчитались 76 регионов Российской Федерации из 85. Отмечается, что более 45% носителей коронавируса выявлены в ходе активного тестирования и симптомов болезни не имели.

Среди всех субъектов РФ наибольший прирост по числу заболевших показала Москва — 2026 новых случаев за сутки. Таким образом, в столице общее число случаев «ковида» – 26 350 человек.

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Всего в России по состоянию на понедельник, 20 апреля, зафиксирован 47 121 случай коронавируса. Умерли за сутки 44 пациента, число жертв коронавирусной пандемии в стране выросло до 405. Гораздо больше выздоровевших — за сутки число тех, кто успешно перенес COVID-19, составило 155 человек. По стране в целом выздоровело 3446 россиян.

Большой прирост зараженных отмечается в Подмосковье — там за 24 часа зарегистрировали 578 новых случаев. В Нижегородской области — 113 новых пациентов, в Санкт-Петербурге – 86. Далее прирост на 60 человек с коронавирусом демонстрирует Ростовская область.

Еще в начале марта директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев рассказывал РИА «Новости» о симптомах коронавируса COVID-19.

«В отличие от обычной простуды или, скажем, бронхита при коронавирусе будет сухой кашель. Не влажный. Второй важный момент — в начале заболевания повышенная температура может быть не всегда. И даже если она поднимется, то все равно будет ниже, чем при гриппе. К примеру, [температура] 39 наблюдается очень редко», — подчеркнул доктор.

Эксперт отмечал, что повышение температуры и ее значения говорят о тяжести течения заболевания. «Среди тех, у кого уже выявили коронавирус, достаточно много легких случаев. При них пневмонии нет вообще или же она очень слабо выражена. Тогда коронавирусная инфекция может протекать как простая простуда, отличить их невозможно. Повторюсь, это касается только легких случаев. При более тяжелом течении болезни у пациентов может появиться затрудненное дыхание, одышка», — пояснял Лукашев.

Чтобы предотвратить стремительное распространение коронавируса, президент России Владимир Путин призвал жителей страны оставаться в самоизоляции. По его словам, «побыть дома» сейчас — наиболее безопасный вариант. Он также объявил по всей стране режим «каникул», работать продолжают только жизненно необходимые производства и предприятия с непрерывным циклом работы. Правительство РФ по поручению президента приняло пакет мер, направленный на поддержку бизнеса, страдающего от длительного простоя.

Из-за пандемии коронавируса большую популярность приобрели защитные маски. Однако носить их нужно только в местах скопления людей — просто ходить по улице в медицинской маске нецелесообразно, заявляли в МЧС РФ.

«Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — заявили в ведомстве.

Маска может пригодиться в общественном транспорте и магазинах, а также при уходе за больными с ОРВИ и людьми, которые имеют признаки заболевания — кашляют и чихают. Стоит добавить, что популярные средства индивидуально защиты — респираторы — фильтруют лишь вдыхаемый воздух. Человек с коронавирусом в респираторе выдыхает потенциально заразный воздух. Медмаска же защищает от распространения коронавируса на выдохе, но вдыхаемый воздух фильтрует неэффективно.

В МЧС подчеркнули, что маски имеют различную структуру — могут быть как одноразовыми, так и многоразовыми. Однако все время одну и ту же маску носить нельзя, потому что можно заразить себя дважды.

«Непринципиально, какой стороной внутрь ее носить. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров», — говорится в заявлении ведомства. При этом после снятия маски с лица нужно тщательно вымыть руки с мылом, отмечают специалисты. Кроме того, МЧС в условиях пандемии коронавируса рекомендует здоровый сон и физкультуру, а также правильное питание.