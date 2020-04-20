«Процесс идет гладко»: глава Минздрава оценил карантин в Москве

Режим самоизоляции и меры контроля, введенные властями Москвы, показывают эффективность. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» выразил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

«Мы видим, что те меры, которые принимаются — по разобщению, по самоизоляции, — они эффективны. И в городе Москве мы видим в том числе, что интенсивность распространения процесса идет очень гладко», – подчеркнул глава Минздрава.

Он отметил, что приостановлен также рост поступления больных в тяжелом состоянии. Большую роль, по словам Мурашко, играет своевременное обращение пациентов за врачебной помощью. «Исходы и прогноз значительно лучше, чем [у людей], которые самостоятельно принимали лекарственные препараты и ждали, что завтра станет получше», — сообщил министр.

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Напомним, с 5 марта в Москве на фоне распространения коронавируса нового типа был введен режим повышенной готовности. С 16 марта его положения были дополнены и ужесточены — запрещено проведение массовых мероприятий любого толка, закрыты школы, непродуктовые магазины и многие другие предприятия.

С 15 апреля в столице властями был введен пропускной режим. Для передвижения по городу на транспорте — как личном, так и общественном — требуется специальный пропуск с обоснованием поездки. Согласно указу мэра Москвы, жителям города разрешается выходить на улицу только в определенных случаях. Горожане могут сходить за продуктами в ближайший магазин, супермаркет или на рынок, в зоомагазин, аптеку, банк или салон связи.

Кроме того, можно выйти на улицу для обращения за медицинской помощью, выгула собаки в пределах 100 метров от места проживания, для посещения работы (если есть справка от работодателя) и чтобы выбросить скопившийся мусор.

Три дня назад глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что Иркутская и Владимирская области, Республика Коми, Удмуртская Республика и Забайкальский край должны усилить действия по борьбе с коронавирусом. За неделю до этого он выразил мнение, что россияне «не в полной мере» осознают ответственность и сложившуюся в стране ситуацию.

«Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которые нужно соблюдать для себя и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации», — сказал глава Минздрава. Он отметил при этом, что многие понимают наличие прямых рисков, «особенно старшее поколение».

Министр также добавил, что точный прогноз развития ситуации с коронавирусом дать нельзя. «Есть сценарии, когда пик может сместиться на лето. Есть сценарии хуже, когда пик может произойти в ближайшее время», — сказал Мурашко. Тем не менее он подчеркнул, что они связаны «с комплексом тех мер, которые ведут к остановке или приостановке снижения активности эпидемиологического процесса».

При этом он отмечал, что принять решение об ужесточении мер для населения можно будет уже по итогам этой недели, по тому, «как будет развиваться ситуация» в эти дни.

Мурашко подчеркнул: оценка эффективности принимаемых мер сводится не только к приросту заболевших. «Есть ряд других коэффициентов, которые говорят об эффективности, потому что в любом случае, когда идет инфекционный процесс, прирост будет. Другой вопрос — это скорость этого прироста. Все ограничительные меры предпринимаются для уменьшения нагрузки и на медицинские организации, и на уменьшение числа заболевших», — подчеркнул он.

17 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его, необходимые инструменты для этого имеются.

Собянин также отметил, что сейчас большинство жителей столицы соблюдают пропускной режим и добавил, что эффект от его введения хороший.

По последним данным, в Москве около 25 тыс. случаев COVID-19, умерло от заболевания более 170 человек. Выздоровели более 1,7 тыс. пациентов.