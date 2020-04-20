«Должны терпеть»: дачных соседей внесут в Гражданский кодекс

В поправках в Гражданский кодекс пропишут права соседей, вводящие разумные ограничения для собственника земельного участка. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

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«Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей», — заявил он.

По словам депутата, собственник земельного участка должен терпеть соседа, если с его территории идет дым, доносится шум или идут некие вибрации, которые не превышают положенную норму или не влияют на его угодья. Однако, если нет, то хозяин может потребовать устранить эти нарушения.

«Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других», — отметил Крашенинников.

При этом, согласно тексту поправок, собственнику запрещено возводить здания или сооружения, которые очевидно будут воздействовать на соседний земельный участок негативно.

«Нельзя погружать участок соседа в вечную тьму, построив у себя небоскреб», — уточнил парламентарий. Он добавил, что, если правило будет нарушено, то строение придется снести.

Крашенинников называет целый ряд подобных ситуаций: собственник не может углублять свой земельный участок так, чтобы грунт соседнего участка лишился опоры, сооружать колодцы, создавая препятствие поступлению воды в колодец на соседнем участке. Депутат заключил, что уважение со стороны соседей должно быть обоюдным.

Депутат привел в пример ситуации с нарушением прав. Это могут быть соседские посадки, ухудшающие состояние земли поблизости, случаи, когда колодец на участке лишает других доступа к воде, канализационные сооружения, загрязняющие находящиеся поблизости отрезки земли, передает ТАСС.

Крашенинников подчеркнул, что в новой версии кодекса будет регламентирован даже вопрос, кто вправе собирать плоды деревьев, упавшие на соседний участок. В теории это будет хозяин участка, на который они попали, однако на практике данный вопрос может быть решен в рамках соглашения.

Крашенинников подчеркнул, что вопрос соседских прав — часть новых поправок в кодекс, завершающих процесс защиты прав собственников, начатый 25 лет назад.

Напомним, поправки о вещных правах изначально входили в блок президентских законопроектов об изменениях в Гражданском кодексе РФ, внесенных в Госдуму Владимиром Путиным в апреле 2012 года.

Большая часть из них уже вступила в силу, а законопроект, затрагивающий вещные права, сейчас проходит обсуждение. На заседании Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 6 декабря 2019 года была представлена доработанная Советом версия инициативы.

«Сейчас активно идет работа над десятым блоком, который будет регулировать вещные права. Там, в том числе, содержатся положения о соседских правах. Подготовлен вариант, который выносим на общественное обсуждение, будем собирать мнения, дорабатывать. Надеюсь, что в этом году проект пройдет общественное обсуждение, и будем его готовить ко второму чтению», — заключил парламентарий.

Ранее, в начале декабря 2019 года, при рассмотрении поправок уже были включены некоторые ситуации, приводящие к конфликту. Например, соседа необходимо пустить на свой участок, если ему нужно что-то отремонтировать, а попасть другим путем к нужному месту тот не может.