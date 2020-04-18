Права и паспорта: в России продлили сроки действия документов

Указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений граждан РФ, срок действия которых кончался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подписал президент России Владимир Путин. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает ТАСС.

«Признать действительными на территории Российской Федерации паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность <...> на территории, и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает», – говорится в президентском указе.

Отмечается также, что для подростков, 14-летие которых выпадает на указанный период, и выдача первого паспорта гражданина РФ соответственно, основным удостоверением личности является свидетельство о рождении или загранпаспорт. Кроме того, Путин поручил МВД определить порядок и сроки замены или выдачи паспорта РФ или водительского удостоверения.

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8 апреля президент России поручил правительству проработать механизм продления действия паспортов, водительских удостоверений и других документов на три месяца. Об этом Путин заявил на совещании с руководителями субъектов по противодействию коронавирусу.

«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — заявил российский лидер. В конце выступления он отметил, что РФ победит и «эту заразу коронавирусную» и призвал граждан продолжать режим самоизоляции.

Напомним, из-за пандемии коронавируса еще 30 марта московские центры госуслуг «Мои Документы» (МФЦ) прекратили прием посетителей – в соответствии с указом мэра столицы Сергея Собянина о самоизоляции для всех жителей города.

«Все даты предварительной записи на получение услуг в офисах «Мои Документы», оформленные ранее, отменяются. Исключение составит предзапись по услуге государственной регистрации смерти», – отмечается в заявлении пресс-службы МФЦ.

Оформление полиса ОМС, расчет и перерасчет жилищно-коммунальных платежей, предоставление информации жилищного учета, выписки из ЕГРН, услуги налоговой и пенсионные вопросы доступны в электронном виде – на порталах mos.ru и gosuslugi.ru.

Паспорта, соответственно, тоже получить в МФЦ пока что нельзя.

Еще одна мера поддержки россиян была принята 17 апреля Банком России. Согласно предписанию ЦБ, до 1 июля продлевается действие банковских карт с истекшим сроком использования.

«Банковские карты, у которых истекает срок действия, можно использовать без перевыпуска», – заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Напомним, в России по последним данным зафиксировано 36793 случая коронавирусной инфекции, главный очаг — Москва, в столице зараженных более 20 тыс. человек. «Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу», — говорится в сообщении оперштаба Москвы.

2 апреля Владимир Путин обратился к россиянам. Он отметил, что вирусологи считают пик пандемии коронавируса «по-прежнему не пройденным».

«В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы», – заявил российский лидер. Он также призвал граждан России «и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя и своих близких».

По словам Путина, крайне важными были и остаются общая ответственность и взаимоподдержка. «Когда мы понимаем сложность ситуации, нам удается снизить риски. Уверен, мы и впредь будем действовать так же согласованно и надежно. И самое главное — на опережение», — резюмировал президент.

Ранее глава государства подчеркнул, что коронавирус может коснуться каждого и легкомысленное отношение к COVID-19 недопустимо. «Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось», — сказал Путин.