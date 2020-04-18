Взятка за стройку: что успел за две недели замглавы Хакасии

В Хакасии сотрудники ФСБ задержали назначенного две недели назад на свою должность министра строительства, и.о. замглавы республики Сергея Новикова за получение взятки размером два миллиона рублей от строительной организации за ее участие в возведении второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат» в Ширинском районе.

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«Действительно, Сергей Новиков задержан. Сейчас проходят следственные действия. Окончательное решение предстоит вынести суду. Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона», — приводит сайт mk.ru комментарий главы региона Валентина Коновалова.

В целом Новиков требовал от подрядчика 12 млн руб за покровительство, приводит РИА «Новости» слова официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко. Дело расследуется по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

«В декабре 2019 года в рамках реализации нацпроекта между ГКУ РХ «Управление капитального строительства» и подрядной организацией заключен государственный контракт на сумму более 480 миллионов рублей на строительство. Новиков хотел получить от представителя подрядной организации взятку за помощь в решении вопроса по заключению контракта, прием работ и своевременное перечисление денежных средств за выполненные работы», — пояснила Петренко.

Двумя днями ранее в Московской области суд арестовал полковника Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве. Замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии и еще один фигурант дела проведут под стражей два месяца.

«По подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей в Московской области задержан полковник Росгвардии, который требовал деньги от предпринимателя», — отметили в правоохранительных органах.

Бизнесмен обратился в полицию, после чего было заведено уголовное дело, которое в настоящее время передано в военное управление Следственного комитета. Кудряшов требовал деньги у подмосковного предпринимателя вместе со своим подельником — офицером из московского МВД. Взамен они предлагали покровительство.

В тот же день было возбуждено еще одно громкое уголовное дело. В Алтайском крае замминистра строительства и ЖКХ региона Андрея Голубцова заподозрили в получении взятки в 2 млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и ЖКХ Алтайского края, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки). По данным следствия, он получил взятку в размере 2 млн рублей», — говорится в сообщении регионального СК.

Замминистра был задержан, а по его месту жительства и работы сотрудники ФСБ и СК провели обыски. По версии следствия, замминистра получил взятку от директора одной из компаний, которая занимается строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения.

«Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений об определении коммерческой организации в качестве подрядчика выполнения работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ», — уточнили в Следственном комитете.

Чуть ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении генерал-полковника юстиции Александра Романова с должности замглавы МВД — начальника следственного департамента ведомства.

Подчиненные Романова — заместители начальника следственного департамента МВД РФ генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, а также следователь по особо важным делам — генерал Александр Брянцев — были арестованы в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, сотрудники МВД неправомерно способствовали переводу под домашний арест владельца девелоперской компании Optima Development Альберта Худояна, которого обвиняют в мошенничестве на $10 млн.

По версии следствия, в 2019 году Бирюков и Краковский с целью получить от Худояна вознаграждение обратились к Романову. Они попросили передать его дело в их Следственный департамент для дальнейшего расследования.

Прошение было удовлетворено — дело из нижестоящего следственного органа попало к следователю Брянцеву, после чего все трое ходатайствовали о переводе Худояна под домашний арест, что и произошло в ноябре 2019 года.

Затем силовики способствовали снятию ареста с трех земельных участков в Москве стоимостью не менее 2,2 млрд рублей, в хищении которых и обвинялся Худоян — их вернули предпринимателю. Размер взятки, полученной генералами МВД и следователем, мог составить около 10 млн рублей.