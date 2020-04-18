«В исключительных случаях»: какие маски защитят от COVID-19

Три фактора риска

По состоянию на 18 апреля, в мире заражены коронавирусом COVID-19 2 251 770 человек. Умерли от инфекции 154 311 заболевших, выздоровели – 574 386.

Главный врач Англии Крис Уитти рассказал о трех факторах, которые увеличивают риск заражения и смерти при коронавирусе. По его словам, в зоне риска находятся люди пожилого возраста, пациенты с сопутствующими заболеваниями, а также мужчины — Уитти отметил, что женщины по неизвестным причинам заражаются намного реже.

Для разработки вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо создание глобальной коалиции, сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.

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Одноразовые маски не защитят

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло до 32 008, за сутки оно увеличилось на 4070 человек. Всего в стране от коронавируса умерли 273 человека, вылечились – 2590.

В Москве же за последние сутки умер еще 21 пациент с коронавирусом. Среди скончавшихся — пациенты от 34 лет до 91 года. У большинства из них были хронические заболевания: гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени.

При этом мэр столицы Сергей Собянин заявил, что при росте числа нарушений режима самоизоляции власти могут ужесточить ограничительные меры. Он подчеркнул, что все инструменты для этого существуют.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным. В апреле-июне пособие составит 12 130 рублей. Отмечается, что мера коснется только тех, кто лишился работы в период с 1 марта, не нарушив при этом трудовую дисциплину.

Работающие люди старше 65 лет смогут получить больничный с 20 по 30 апреля, сообщили в Минтруда. Для этого сотрудник не должен быть в отпуске или на удаленной работе. Больничный будет оплачен из Фонда социального страхования без привлечения денег работодателя.

МЧС опубликовало рекомендации по защите от заражения. Ведомство посоветовало носить респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.

«В исключительных случаях допускается применять одноразовые медицинские маски», — подчеркнули в МЧС.

Москвичи, идущие пешком в аптеку, магазин или на прогулку с собакой должны иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания в любой письменной форме, сообщил агентству «Интерфакс» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

В столице нахождение возле церквей во время празднования Пасхи будут расценивать как нарушение режима самоизоляции, сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах. По словам информированного источника, полицейские будут проводить разъяснительные беседы, в крайних случаях возможно и привлечение людей к административной ответственности.

Новейший способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией опробовали врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна ФМБА России. Замгендиректора по медчасти ФМБЦ Юрий Удалов рассказал, что больные COVID-19 получают лечение в барокамере.

Лабораторное происхождение вируса

Лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. По его словам, COVID-19 содержит в себе частицы ВИЧ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона ведет расследование обстоятельств возникновения пандемии и происхождения коронавирусной инфекции. Он уверен, что COVID-19 появился в лаборатории китайского города Уханя.

Белый дом будет использовать полученные в результате расследования данные для того, чтобы определить способ привлечения Китая к ответственности за пандемию. Тем не менее, пока что версия о создании китайцами биологического оружия не подтверждается, сообщает издание Fox News.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США пересекло отметку в 700 тыс. — в стране зарегистрировано 700 282 пациента с COVID-19. Скончались от инфекции уже 36 822 человека.

К борьбе с коронавирусом в скором времени, возможно, подключат собак — британские ученые начали разрабатывать интенсивную программу тренировок, которая научит питомцев распознавать коронавирус у бессимптомных больных. Об этом пишет New York Post.