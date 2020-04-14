«Экстраординарные меры»: Путин призвал объединить усилия

Для прекращения распространения коронавируса необходимо принять экстраординарные меры. Такое мнение выразил президент России Владимир Путина на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое было посвящено пандемии.

Реклама

Путин признал, что в некоторых государствах «принимаются действительно чрезвычайные меры». Однако побороть болезнь можно только благодаря объединению усилий всего международного сообщества.

«Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции», — сказал российский лидер.

«Пандемия коронавируса оказывает действительно негативное влияние на все стороны жизни, причем практически во всем мире: на экономику, социальную сферу. Снизилась мобильность населения, затруднена торговля товарами и услугами, подвержены волатильности глобальные финансовые <…> и сырьевые рынки», — напомнил Путин.

Он уточнил, что на минимизацию негативных последствий коронавируса власти России выделяют до 1,2% ВВП. В то же время Путин не исключил, что страны ЕАЭС могут привлечь ресурсы Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития, если это потребуется.

Тем временем в самой России с каждым днем увеличивается количество заболевших. Так, за последние сутки в стране выявлено 2774 новых случая коронавируса. Они зарегистрированы в 51 регионе страны. При этом большинство — в Москве и Московской области. В этих регионах положительные результаты на коронавирус дали тесты 1489 и 460 человек соответственно.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 13002 заболевших. Из них больше половины находятся на домашнем лечении, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она обратила внимание, что зараженные коронавирусом москвичи могут проходить лечение на дому уже три недели. Порядок такой процедуры определен специальным регламентом, который касается людей с легкой формой заболевания.

«Сейчас под медицинским наблюдением находится 7 тыс. таких пациентов. За все время в процессе лечения на дому полностью выздоровели уже около 500 человек. При этом число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально. Если такое все же происходит, пациенты обязательно госпитализируются», — рассказала Ракова. Она добавила, что из всего числа оставшихся на домашнем лечении были госпитализированы только 4%, что показывает эффективность введенных мер.

По регламенту, пациента должны осмотреть врачи скорой помощи. Убедившись, что состояние заболевшего хорошее и стабильное, ему назначают лечение на дому, если это не несет угрозы его жизни.

«Пациент и его родные со своей стороны подписывают информированное согласие о том, что они должны оставаться дома в течение всего периода лечения», — напоминают в столичном оперштабе.

На вторник, 14 апреля, в России коронавирус выявлен у 21102 человек, поправились 1694, умерли от заболевания 170 пациентов. Проведено более 1,4 млн тестов.

Накануне президент страны отметил, что ситуация с распространением заболевания меняется каждый день и «не в лучшую сторону». Ежедневно медики регистрируют все больше пациентов с тяжелой формой болезни, заявил Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.

Он предупредил, что определяющими станут ближайшие дни. Поэтому, считает глава государства, нужно организовать работу по борьбе с коронавирусом «оптимальным образом, что называется, с запасом и с учетом всех факторов».

В то же время он признал, что в России ситуация с пандемией развивается лучше, чем в других странах. Но призвал чиновников не расслабляться, так как пик пандемии в стране не пройден.

Путин предупредил, что если регионы не будут принимать достаточных мер для предотвращения заражения, то он будет рассматривать такую работу как «преступную халатность со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера».