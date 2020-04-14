20 тысяч зараженных в России: как распространяется коронавирус

Оперативный штаб Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом обновил статистику по заболеваемости. Как сообщается в Telegram-канале штаба, по всей стране зафиксировали 2774 новых случая COVID-19 за прошедшие 24 часа.

Новые пациенты выявлены в 51 регионе страны, 22 человека с коронавирусом умерли за сутки. Выздоровели полностью за этот же период 224 пациента. Всего с начала пандемии в России от коронавирусной инфекции умерли 170 человек, выздоровели в 10 раз больше — 1694 человека.

Москва — в лидерах по количеству больных и приросту зараженных, за сутки в столице выявлено 1489 новых носителей коронавируса. Всего в городе 13 002 человека с подтвержденным COVID-19. В Московской области — 460 новых заболевших, в Санкт-Петербурге — 121 человек, в Республике Коми — 97 новых зараженных.

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Количество случаев коронавируса в общем по стране составляет 21 102. Охвачены 82 региона РФ из 85 — не зафиксирован COVID-19 в Ненецком АО, на Чукотке и в Республике Алтай. Неделю назад, 7 апреля, в стране было около 7,5 тыс. пациентов с коронавирусом — число заболевших выросло более чем на 150%.

Оперштаб подчеркивает — порядка 85% новых пациентов в Москве младше 65 лет. Около 7 тыс. пациентов с легкой — но не менее заразной — формой заболевания проходят курс лечения на дому. «Число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально. Если такое все же происходит, пациенты обязательно госпитализируются. На сегодняшний день было госпитализировано не более 4% пациентов. Такая статистика говорит об эффективности алгоритма и верности принятого нами решения», — подчеркнула вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Регламент домашнего лечения следующий: вызванные при симптомах врачи «скорой помощи» осматривают пациента, убеждаются в том, что угрозы для его здоровья и жизни нет, а заболевший и его родственники подписывают документ. В бумаге — информированном согласии — значится, что они должны оставаться дома на карантине до конца лечения.

«Лечащимся на дому доступны дистанционные консультации. Используя аудио- или видеосвязь, медики анализируют состояние пациентов, выявляют симптомы ухудшения самочувствия и дают рекомендации», — говорится в сообщении оперштаба.

Предотвратить заражение поможет соблюдение элементарных правил — нужно чаще мыть руки и лицо, протирать смартфоны и прочие гаджеты спиртосодержащими жидкостями (не менее 60% этилового спирта) и не забывать о регулярной уборке помещений. Кроме того, нужно протирать антисептиком дверные ручки и выключатели.

При COVID-19 фиксируются три симптома, которые чаще всего проявляются вместе, что не характерно для других заболеваний. У зараженных наблюдаются жар, сухой кашель и затрудненное дыхание.

Кроме того, могут развиться боли в голове, мышцах и горле, а также утомление. Диарея при коронавирусе случается редко, хотя такие случаи также были зафиксированы. Насморк у заболевших COVID-19 практически не встречается.

Напомним, что заражение коронавирусом происходит воздушно-капельным путем, расстояние между людьми может достигать двух метров, чтобы один заразил другого. Также возможно занести инфекцию, потрогав грязными руками лицо — нос, рот и глаза, слизистые поверхности тела.

13 апреля президент России Владимир Путин отметил отсутствие улучшений в ситуации с коронавирусом в России. Об этом он заявил во время совещании по эпидемиологической обстановке.

По его словам, число заболевших людей не уменьшается. Кроме того, растет количество инфицированных с тяжелым протеканием болезни. Путин добавил, что грядущие недели будут определяющими в развитии ситуации, поэтому правительству дано поручение каждый день актуализировать прогноз по COVID-19 и докладывать ему о данных.

Кроме того, Путин подчеркнул, что все профилактические действия на местах должны быть оптимально выстроены с учетом всех факторов. Это же касается организации работы системы здравоохранения.

В начале месяца российский лидер заявил, что ситуация обязательно изменится к лучшему — вопрос только в сроках.