Жертвы коронавируса: еще 13 человек умерли в Москве

Количество жертв коронавируса в Москве выросло — за ночь умерли еще 13 пациентов с вызванной COVID-19 двусторонней пневмонией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Самой молодой жертве вируса было 29 лет. У нее был диагностирован синдром Дауна. Пятеро пациентов, скончавшихся за последние сутки, страдали сахарным диабетом.

У многих были другие сопутствующие заболевания — в их числе хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз. Возраст самой старшей жертвы — 80 лет.

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Один из умерших проходил лечение в частной медицинской клинике, добавили в Оперштабе.

Всего, по последним официальным данным, в Москве от коронавирусной инфекции умерли 82 человека. За последние сутки выявлено 1355 новых случаев заражения. Общее число пациентов с COVID-19 в столице составляет 11 513 человек, выздоровели 837 москвичей.

11 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россияне не в полной мере осознают ответственность и сложившуюся в стране ситуацию с коронавирусом.

«Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которые нужно соблюдать для себя и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации», — сказал глава Минздрава. Он отметил, что многие понимают наличие прямых рисков, «особенно старшее поколение». Кроме того, по его словам, снизилось количество пациентов, которые должны были планово проходить амбулаторное лечение.

Министр также добавил, что точный прогноз развития ситуации с коронавирусом дать нельзя. «Есть сценарии, когда пик может сместиться на лето. Есть сценарии хуже, когда пик может произойти в ближайшее время», — сказал Мурашко. Тем не менее он подчеркнул, что они связаны «с комплексом тех мер, которые ведут к остановке или приостановке снижения активности эпидемиологического процесса».

При этом он считает, что принять решение об ужесточении мер для населения можно будет уже по итогам этой недели, по тому, «как будет развиваться ситуация» в эти дни.

Мурашко подчеркнул: оценка эффективности принимаемых мер сводится не только к приросту заболевших. «Есть ряд других коэффициентов, которые говорят об эффективности, потому что в любом случае, когда идет инфекционный процесс, прирост будет. Другой вопрос — это скорость этого прироста. Все ограничительные меры предпринимаются для уменьшения нагрузки и на медицинские организации, и на уменьшение числа заболевших», — подчеркнул он.

Сегодня, 14 апреля, и в следующие два дня станет понятно, смогла ли Россия выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией или же число зараженных будет продолжать быстрый рост. Об этом в конце прошлой недели заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

«Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, который мы ожидаем, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», — отметила она.

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля — для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. По итогам этого срока можно будет смотреть, «какой эффект дает вот это социальное разобщение, если оно классически соблюдается», добавила она.

Вице-премьер уточнила также, что полностью выйти из самоизоляции и карантина Россия сможет, скорее всего, к началу лета — если граждане будут неукоснительно выполнять все рекомендации властей и врачей по режиму самоизоляции и социальному дистанцированию.

2 апреля президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам. Он отметил, что вирусологи считают пик пандемии коронавируса «по-прежнему не пройденным».

«В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы», — заявил российский лидер. Он также призвал граждан России «и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя и своих близких».

По словам Путина, крайне важными были и остаются общая ответственность и взаимная поддержка.

«Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А, меня это не коснется!» Это может коснуться каждого. <...> Самое безопасное сейчас — побыть дома», — заявил президент.