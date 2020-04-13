Шашлычники-нарушители: в Москве составили 5 тыс протоколов

Полиция в Москве за выходные 11 и 12 апреля составили порядка пяти тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции, введенной из-за пандемии коронавируса COVID-2019.

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По словам начальника Главного контрольного управления города Москвы Евгения Данчикова, основные нарушения — это выход на прогулку дальше, чем на 100 метров от дома, а также организация пикников с шашлыками, передает «Вечерняя Москва».

«Мы все-таки видим пока еще недостаточный уровень дисциплины наших граждан. Есть статистика оперативная МВД, которую сегодня они нам представили: за выходные (субботу и воскресенье) порядка 5 тыс. протоколов было составлено в отношении жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции», — сказал чиновник.

Глава же Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 14 апреля медиков Москвы начнут тестировать на наличие иммунитета к вирусу COVID-19. Она пояснила, что сначала его начнут проводить медработникам, потому что именно они находятся в постоянном контакте с зараженными.

Попова также отметила, что не более 7% медицинского персонала выработали иммунитет к новой коронавирусной инфекции. К таким выводам пришли специалисты по результатам первых тестов на антитела к COVID-19.

По словам специалиста, данный тест имеет большое значение для оценки ситуации. Именно он позволит понять, каким образом меняется иммунитет популяции. Попова также подчеркнула, что на настоящий момент «прослойка не очень большая».

Сейчас в Москве шесть тыс. человек лечатся от коронавируса на дому, сообщает оперативный штаб.

«При этом число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что если состояние таких заболевших ухудшается, то их доставляют в больницы.

В целом в России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и «не в лучшую сторону», все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава государства Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.

В частности, российский лидер поручил правительству обновлять прогнозы по коронавирусу и ежедневно докладывать ему о ситуации.

«Ближайшие недели станут во многом определяющими. А значит, все наши действия, имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом, что называется, с запасом и с учетом всех факторов», — подчеркнул Путин.

Президент признал, что в России ситуация выглядит лучше, чем в других странах, однако призвал не расслабляться, поскольку пик эпидемии коронавирусной инфекции еще не пройден.

При этом он заявил, что если в регионах не будет приниматься достаточно мер для предотвращения распространения вируса, он будет рассматривать это как преступную халатность.

«Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами РФ. Я еще раз хочу на это обратить внимание: если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность, и со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера», — сказал Путин на совещании.

Президент назвал разгильдяйством тот факт, что в некоторых субъектах не исполняются санитарные нормы и попросил специалистов на местах, руководителей субъектов России, врачей, глав предприятий относиться к требованиям главных санитарных врачей серьезно.

Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.

Это лекарство ранее тестировалось в других странах, но Россия смогла создать аналог. Известно, что российская компания уже произвела первую партию препарата от коронавируса для клинических испытаний.

«В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования», — добавил министр.

Планируется, что в течение 10-12 дней лекарство от коронавируса начнут тестировать, чтобы улучшить исходы по терапии заболеваний.