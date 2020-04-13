Медикам дадут 50 млрд: Мишустин одобрил выплаты за COVID-19

Дополнительные выплаты на сумму 50 млрд рублей ждут российских медиков, лечащих инфицированных коронавирусом нового типа людей. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Глава правительства подчеркнул, что распоряжение о выделении денег подписано по поручению президента РФ Владимира Путина. Он добавил, что сейчас поддержать медицинских работников, сражающихся с COVID-19, крайне важно.

Напомним, 8 апреля российский лидер Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с главами регионов и кабмином предложил установить специальную федеральную выплату для специалистов, работающих с зараженными коронавирусом.

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Выплата устанавливается на три месяца, начиная с апреля. Врачи получат по 80 тыс. рублей, средний медицинский персонал — по 50 тыс. рублей, столько же — врачи «скорых». Младший медперсонал, фельдшеры и водители «скорых» получат по 25 тыс. рублей.

«Такие специалисты находятся на передовой, поэтому будем исходить из этой ситуации, и установить для них повышенные страховые гарантии, так, как это сделано для военнослужащих Вооруженных сил России», – подчеркнул Путин.

Накануне вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в стране станет более понятной в середине текущей недели – можно будет сказать, вышла ли Россия на плато по заболеваемости или же число заразившихся будет расти.

«Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, который мы ожидаем, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», – отметила она.

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. По итогам этого срока можно будет смотреть, «какой эффект дает вот это социальное разобщение, если оно классически соблюдается», добавила она. Вице-премьер отметила также, что полностью выйти из самоизоляции и карантина Россия сможет, скорее всего, к началу лета. Однако при условии, что граждане будут неукоснительно выполнять все рекомендации властей и врачей по режиму самоизоляции и социальному дистанцированию.

2 апреля президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам.

«Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы», – заявил российский лидер. Он также

призвал граждан России «и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя и своих близких».

По словам Путина, крайне важными были и остаются общая ответственность и взаимная поддержка. «Когда мы понимаем сложность ситуации, нам удается снизить риски. Уверен, мы и впредь будем действовать так же согласованно и надежно. И самое главное – на опережение», – подытожил президент.

Неделю назад глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что специалисты могут поставить диагноз «коронавирусная инфекция» по клинической картине, то есть без лабораторного подтверждения.

По его словам, существует характерная клиническая картина, которая помогает ставить диагноз. Министр назвал такую практику нормальной. «Мы видим, что течение заболевания развивается подчас настолько быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина», — добавил Мурашко.

Тогда же Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. Это уже пятая редакция: в ней говорится о зарегистрированных в стране диагностических тест-системах, лекарствах, которые нельзя или нежелательно принимать с этиотропной терапией COVID-19, и схемах медикаментозной профилактики вируса. В рекомендациях также обозначен порядок оказания скорой и первой медицинской помощи в больницах и на дому.

«Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: повышение температуры тела (более 90% случаев); кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев; одышка (55%); утомляемость (44%); ощущение заложенности в грудной клетке (более 20%)», — уточнили в министерстве.

Помимо этих признаков болезни также могут проявляться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, а также конъюнктивит.