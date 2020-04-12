Поймем к середине апреля: Голикова дала прогноз по коронавирусу

В середине грядущей недели – 14-16 апреля – станет понятно, смогла ли Россия выйти на плато по заболеваемости коронавирусом или же число зараженных продолжает расти. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

«Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, который мы ожидаем, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», – отметила она.

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. По итогам этого срока можно будет смотреть, «какой эффект дает вот это социальное разобщение, если оно классически соблюдается», добавила она.

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Вице-премьер отметила также, что полностью выйти из самоизоляции и карантина Россия сможет, скорее всего, к началу лета. Однако – если граждане будут неукоснительно выполнять все рекомендации властей и врачей по режиму самоизоляции и социальному дистанцированию.

Накануне профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц заявил, что отмена ограничительных мер после снижения числа заболевших коронавирусной инфекцией может вызвать новую вспышку.

«К сожалению, не могу дать отбой тревоги. У нас

есть серьезные опасения, что после того, как число инфицированных значительно упадет, а это произойдет в ближайшие два-три месяца, ограничения будут отменены. В результате мы снова столкнемся с эпидемией», – приводит слова ученого РИА «Новости».

Шульц также подчеркнул, что для предотвращения сложившейся ситуации с повсеместной самоизоляцией властям разных стран придется возвращаться к ограничительным мерам как в этом, так и в следующем году.

2 апреля президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам. Он отметил, что вирусологи считают пик пандемии коронавируса «по-прежнему не пройденным».

«В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы», – заявил российский лидер. Он также призвал граждан России «и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя и своих близких». По словам Путина, крайне важными были и остаются общая ответственность и взаимная поддержка. «Когда мы понимаем сложность ситуации, нам удается снизить риски. Уверен, мы и впредь будем действовать так же согласованно и надежно. И самое главное – на опережение», – резюмировал президент, продлив режим «длинных выходных» до 30 апреля включительно.

За неделю до этого Путин утвердил во всей стране выходные с 28 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение болезни. Работать в эти дни продолжают медучреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт и органы власти всех уровней.

«Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А, меня это не коснется!»

Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома», – заявил президент.

По последним данным, в Российской Федерации зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19. Вызываемое им заболевание сопровождается повышением температуры, сухим кашлем и затрудненностью дыхания. Роспотребнадзор рекомендует россиянам держать дистанцию от других людей в 1,5-2 метра в местах скопления людей — магазинах и прочих заведениях. Передается коронавирус воздушно-капельным путем, заражению подвержены все люди вне зависимости от возраста.