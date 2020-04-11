Глава Минздрава о пандемии: россияне еще не осознали риски

Россияне не в полной мере осознают ответственность и сложившуюся в России ситуацию с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью ТАСС.

«Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации», — сказал глава ведомства.

Он отметил, многие понимают, что есть прямые риски, «особенно старшее поколение». Кроме того, по его словам, снизилось количество пациентов, которые должны были планово проходить амбулаторное лечение.

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В интервью агентству, он не дал четкой оценки прогнозов развития ситуации с распространением заболевания — лишь назвал возможные сценарии. «Есть сценарии, когда пик может сместиться на лето. Есть сценарии хуже, когда пик может произойти в ближайшее время», — сказал Мурашко. Тем не менее он подчеркнул, что они связаны «с комплексом тех мер, которые ведут к остановке или приостановке снижения активности эпидемиологического процесса».

При этом он считает, что принять решение об ужесточении мер для населения можно будет уже по итогам этой недели, по тому «как будет развиваться ситуация» в эти дни.

При этом он обратил внимание, что «оценка эффективности предпринимаемых мер» не сводится только к приросту заболевших.

«Есть ряд других коэффициентов, которые говорят об эффективности, потому что, в любом случае, когда идет инфекционный процесс, прирост будет. Другой вопрос — это скорость этого прироста. Все ограничительные меры предпринимаются для уменьшения нагрузки и на медицинские организации, и на уменьшение числа заболевших», — сказал министр здравоохранения России.

При этом он отметил, что для остановки прироста инфицированных необходимо ввести «жесткий карантин, заблокировать любую активность, но это другого порядка меры».

Несколько дней назад директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев отметил, что примерно в середине апреля можно будет оценить тренды и тенденции в заболеваемости. Тогда-то и можно будет вернуться к вопросу сокращения нерабочих дней, который задал президент России Владимир Путин. Ранее глава государства продлил нерабочие дни до 30 апреля в связи с активным распространением коронавируса по стране.

Кутырев также подчеркнул, что необходимо продолжить «разобщение, которое ведется по стране, и этот эффект через неделю мы должны будем увидеть, в первую очередь по Москве».

В то же время он отметил и одну из главных особенностей этой болезни — легкая форма переносимости, которая наблюдается у большинства зараженных коронавирусом. Только 15%, по его словам, находятся в тяжелом состоянии, а 5% — в критическом.

«И самое главное в этой особенности, что бессимптомные носители обеспечивают передачу без клинических проявлений. Вот эта вот особенность, которая накладывает на всю ситуацию свой отпечаток», — указал медик.

За последние сутки количество зараженных в России увеличилось на 1667 человек. Новые случаи коронавируса были выявлены в 49 регионах страны. При этом за сутки увеличилось и число жертв заболевания, и выздоровевших — умерли 12, перебороли вирус 250 человек.

По количеству определения новых случаев заражения первые строчки по-прежнему занимают Московская область и Санкт-Петербург. За эти сутки тесты на коронавирус дали положительный результат у 152 и 80 человек соответственно. Но главным российским лидером остается Москва. Там зафиксировано 1030 новых зараженных.

Среди новых столичных заболевших больше половины младше 45 лет: 5% — дети и 47,5% — люди в возрасте от 18 до 45 лет. От 46 до 65 лет — 35,5% инфицированных, старше 66 лет — 12%.

Всего в России зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах, 8852 человека из них приходятся на Москву, где выздоровели 499 зараженных и 58 умерли. Всего по России за время распространения вируса зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.