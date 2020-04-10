Пожар и спецоперация: бунт в иркутской колонии. ОНЛАЙН

По данным регионального СК, пожар, предварительно, устроили осужденные.
Пожар в ИК-15 в Иркутской области, 10 апреля 2020 годаnot_simple_angarsk/vk.com
Сейчас пожар почти потушили, пишут СМИ. Горели швейный цех, ПТУ, а также склад газовых баллонов. Большую часть осужденных увели. Те, кто не участвовал в бунте, сидят в общежитии, остальные — на производственной зоне.
Заключенные сообщают, что в беспорядках принимали участие около 800 человек, передает Mash. Некоторые из них даже перевернули пожарную машину, утверждают члены региональной ОНК.
Все предполагаемые зачинщики беспорядков заблокированы в одном из зданий, сообщил информированный источник «Интерфаксу».
Пожар в ИК-15 в Иркутской области, 10 апреля 2020 годаvk.com, коллаж
Региональный СК возбудил дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения». По версии следствия, во время отбоя один из осужденных не подчинился требованиям сотрудников ФСИН и нецензурно выражался в их адрес, после чего другие заключенные ранили себя и напали на одного из работников ИК.
В ведомстве заявили, что в колонии уже работают следователи — сейчас они допрашивают арестантов и руководство учреждения. При этом Следком утверждает, что данное происшествие произошло вчера, 9 апреля.
По предварительным данным, конфликт начался из-за того, что сотрудники ФСИН отбирали сигареты у осужденных, сидящих в штрафном изоляторе, пишет Baza. Между тем сами заключенные снимают видео, на которых показывают свои травмы – они утверждают, что их систематически наносили работники ИК.
Заключенные записали видеообращения во время бунта. «Беспредел! <…> Ничего не помогает, горит вся зона. Посмотрите, помогите нам чем-нибудь. На данный момент спецназ бьет нас и использует гранаты, бомбовые пушки. <…> Нас будут убивать», — заявили осужденные на видео, опубликованном Telegram-каналом Baza.
Прямо сейчас осужденные звонят родным и просят о помощи. По их словам, есть жертвы. «Вызвали спецназ, ОМОН ангарский. Заключенных здесь просто избивают, колония горит», — говорит один из заключенных, запись звонка которого оказалась в распоряжении Telegram-канала Mash.
Как рассказала жена одного из заключенных, огонь перекинулся и на другие строения, помимо промзоны, передает Telegram-канал Life Shot. При этом другие СМИ утверждает, что в учреждении могут быть уже сотни пострадавших.
В колонии работает спецназ ФСИН, пока что ему не удалось успокоить арестантов. В то же время горят три производственных цеха на территории учреждения. Расчеты МЧС в ИК не пускают, пока там идет спецоперация.
Пожар в ИК-15 в Иркутской области, 10 апреля 2020 годаnot_simple_angarsk/vk.com
Беспорядки в колонии начались накануне. По словам местного правозащитника, 17 осужденных нанесли себе раны в знак протеста против условий содержания и действий сотрудников УФСИН, передает Telegram-канал 112. После этого заключенные напали на работников учреждения.
В колонии в Иркутской области начался пожар – заключенные ИК-15 устроили бунт. На данный момент учреждение охвачено пламенем, сообщает Telegram-канал 112. «Газета.Ru» следит за развитием событий.