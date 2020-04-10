Пожар и спецоперация: бунт в иркутской колонии. ОНЛАЙН

Региональный СК возбудил дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения». По версии следствия, во время отбоя один из осужденных не подчинился требованиям сотрудников ФСИН и нецензурно выражался в их адрес, после чего другие заключенные ранили себя и напали на одного из работников ИК.

В ведомстве заявили, что в колонии уже работают следователи — сейчас они допрашивают арестантов и руководство учреждения. При этом Следком утверждает, что данное происшествие произошло вчера, 9 апреля.