«На пределе»: в Москве резко выросло число госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом. Если сравнивать с прошлой неделей, то их число выросло в два раза. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза (с 2,6 тыс. случаев до 5,5 тыс.)», — сказала вице-мэр.

Она обратила внимание, что вместе с ростом числа тяжелобольных пациентов увеличилась и нагрузка на столичное здравоохранение. «Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — подчеркнула Ракова.

Как отметили в московском оперштабе, в стационарах Москвы лечение проходят более 6,5 тыс. зараженных COVID-19. При этом распространение коронавируса еще не достигло своего пика, заявил в интервью РИА «Новости» мэр столицы Сергей Собянин.

«Я вам точно говорю: никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», — подчеркнул Собянин.

При этом он не стал прогнозировать, когда распространение инфекции начнет спадать. «Сколько ученых, сколько инфекционистов, столько и прогнозов различного рода. Поэтому самый лучший прогноз для нас — это 100% все, что мы можем сегодня сделать, сделать», — сказал градоначальник.

Он уверен, что в настоящее время необходимо проводить максимальное количество тестирований и установить контроль за соблюдением режима самоизоляции и карантина. «Нам предстоит серьезное испытание. К этому надо готовиться», — добавил Собянин.

Только за последние сутки в России выявлено 1786 новых случаев заражения коронавирусом в 57 регионах страны. Из них 1124 зафиксированы в Москве. Большинство из новых зараженных младше 65 лет, передает столичный оперштаб. В эту группу входят дети (5,5%), россияне в возрасте от 18 до 45 лет (их количество составляет 43% от числа нововыявленных случаев COVID-19), а также 36,5% зараженных от 46 до 65 лет. Среди новых инфицированных 15% — люди старше 66 лет, из них 3,5% — пациенты, которым больше 80 лет.

Общее количество выявленных в Москве случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 7822 человека.

За сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом, трое из них были младше 45 лет. Общее число умерших после заражения коронавирусом в Москве, по данным на 10 апреля, достигло 50 человек.

Всего в России зафиксировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах, 94 человека умерли, 795 выздоровели.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин, как и руководители некоторых других регионов, продлили режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Согласно указу столичного главы, до 1 мая москвичи должны соблюдать ряд правил. В частности, нельзя покидать квартиру без особой необходимости.

Выйти на улицу можно только в определенных случаях: сходить за продуктами в ближайший продуктовый магазин, супермаркет или на рынок, для посещения аптеки, зоомагазина, банка или салона связи. Кроме того, разрешается покинуть квартиру для обращения за скорой медицинской помощью, выгула собаки в пределах 100 м от места проживания, а также чтобы съездить на работу и обратно (если есть справка от работодателя) или выкинуть мусор. При нарушении этих правил гражданам грозит штраф до 5 тыс. рублей.