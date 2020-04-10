Рабочий режим: как регионы снимают ограничения

В России по меньшей мере 24 региона начали ослаблять меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Власти отдельных субъектов включают в списки все больше предприятий и организаций, которые могут возобновить работу.

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В первую нерабочую неделю президент Владимир Путин разрешил работать только продуктовым магазинам, аптекам, транспортным компаниям, правоохранителям и другим компаниям, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Однако после продления числа нерабочих дней глава государства дал губернаторам регионов расширенные полномочия — они сами решают, кто может работать и сколько продлятся «каникулы»

Так, с 10 апреля 2020 года власти Ханты-Мансийского автономного округа расширили перечень организаций, которым можно работать в условиях режима повышенной готовности.

Согласно постановлению губернатора Югры Натальи Комаровой, вновь открываются салоны красоты и парикмахерские, которые обязаны принимать клиентов только по предварительной записи.

Возобновляют работу и службы такси, ЧОП, салоны оптики, автостраховщики, прачечные, химчистки, автомойки, а также региональный фонд капитального ремонта. При этом расширился перечень мест, разрешенных для посещения — людям разрешили свободно ездить на дачу.

Режим обязательной самоизоляции граждан в автономном округе продлен до 1 мая. Ранее глава региона подписала постановление, которое разрешает продолжать работу банкам, строительным компаниям, СМИ, СТО, телекоммуникационным и логистическим предприятиям и фермерским хозяйствам.

Согласно данным окружного оперштаба, в Югре 41 человек заразился COVID-19, четверых выписали ранее из окружной больницы в Сургуте.

Салоны красоты открывают и в Приморье, однако со строгими ограничениями — они не должны быть расположены в местах скопления людей.

При этом сотрудники обязаны проводить уборку, использовать средства защиты, а также принимать по одному клиенту.

После приема человека салон должен сделать 30-минутный перерыв. За это время проводится дезинфекция рабочего места.

Напомним, что, по последним данным оперштаба, в Приморье зафиксировано 20 случаев инфицирования, двое вылечились — столько же скончались.

Ограничительные меры ослабили и в Псковской области. Как сообщается на сайте региональной администрации, работать вновь разрешили организациям, выполняющим архитектурные, проектные, инженерные работы, инженерные изыскания, а также осуществляющим кадастровую деятельность.

Кроме того, к работе вернутся компании, ведущие деятельность по технической инвентаризации и государственной кадастровой оценке недвижимого имущества, обрабатывающие производства и организации по добыче полезных ископаемых.

«Разрешена деятельность компаний, оказывающих банковские услуги юридическим лицам. В ограниченном режиме и по предварительной записи смогут работать и фотоателье, изготавливающие фотографии на документы.

Во всех помещениях могут находиться не более четырех человек, включая работников. К работе смогут приступить спортивные клубы и фитнес-центры, но только для проведения индивидуальных тренировок на свежем воздухе», — заявили в администрации.

По-прежнему — до 30 апреля — в регионе не будут работать рестораны и бары, а также все магазины, кроме продуктовых. Режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет также продлевается.

Всего в регионе на лечении с коронавирусом находятся 16 пациентов, умерли два человека, вылечились — пять.

Тем временем в Курганской области с 9 апреля открылись для посетителей ломбарды, микрофинансовые организациями и турфирмы. Однако принимать клиентов они могут только по предварительной записи. В регионе инфицированы три человека.

Между тем в Кемеровской области с 8 апреля на работу вышли сотрудники маникюрных и педикюрных салонов, парикмахерских, ателье и ремонтов обуви, клининговых компаний, МФЦ и ломбардов. Там 11 заболевших.

В Свердловской области с 6 апреля разрешили работу магазинов автозапчастей, продавцов компьютеров и оргтехники, поставщиков сантехники и батарей отопления, ветеринарных клиник, химчисток и ремонта техники. Всего в регионе выявлен 61 случай коронавирусной инфекции.

В Башкирии власти увеличили число предприятий с разрешением на работу — с 385 до 974. В частности, работать могут нефтехимические заводы, строительные компании и киоски печати. В республике — 40 инфицированных COVID-19.