Новое лечение: как доноры могут спасти больных COVID-19

В Москве начали лечить COVID-19 с помощью переливания плазмы крови доноров, переболевших коронавирусом. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

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По ее словам, первые процедуры начали проводить в Институте скорой помощи им. Склифосовского и 52-й горбольнице. Донорами стали 11 человек, выздоровевших от COVID-19, а переливание провели семи пациентам.

Технология лечения была одобрена клиническим комитетом по борьбе с коронавирусом. Процедура может использоваться для лечения больных, потому что кровь выздоровевших содержит антитела, устойчивые к коронавирусу.

Плазма заготавливается так: переболевшие COVID-19 пациенты, согласные стать донорами, проходят тщательный отбор. Их обследуют — делаются анализы крови, в частности биохимия, гемограмма, а также тесты на специфические антитела, ВИЧ, гепатиты B и C.

Проверяется также сила иммунного ответа – насколько плазма доноров поможет другим пациентам. После чего в течение 40 минут донор проходит через стандартную процедуру плазмафереза – легкую и безболезненную. Забора от одного донора хватает на трех-четырех человек.

«Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией», – подчеркнула Ракова.

Кроме того, в четверг, 9 апреля, Минздрав рекомендовал шесть препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

«К ним относятся хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препараты интерферонов», — говорится в рекомендациях Минздрава.

Большая часть лекарств от коронавируса нового типа, рекомендованных Министерством здравоохранения, производится в России, заявил двумя днями ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

Тогда же пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сообщила, что в России специалисты приступили к клиническому исследованию трех препаратов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Речь идет о таких препаратах, как «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Калидавир» — они будут применяться по новым медицинским показаниям для лечения пациентов с COVID-19.

Еще 29 января в генконсульстве России в Гуанчжоу заявили, что Китай и РФ совместно ведут работу над «оружием» против коронавируса, его геном уже направлен российским специалистам. Благодаря этому ученые в РФ смогли в короткие сроки разработать экспресс-тесты, позволяющие определить наличие в организме человека коронавируса.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Заразиться можно через прикосновение грязными руками к глазам. Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела и слабость. Иногда болезнь проходит без пневмонии и лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой — но менее заразным человек от этого не становится.

Чтобы остановить распространение заразы, власти России приняли ряд мер. В конце марта президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам страны.

«Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А, меня это не коснется!» Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома», – заявил президент.

Впоследствии срок «нерабочих» дней с сохранением зарплаты был продлен им до 30 апреля включительно. Кроме того, по стране отменены все массовые мероприятия и закрыты магазины и любые заведения кроме продуктовых и аптек.