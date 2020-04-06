Привезли из России: власти КНР нашли коронавирус у 20 человек

За прошедшие сутки в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, выявили 20 новых зараженных коронавирусом нового типа. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, все заболевшие вернулись ранее из РФ.

Они прибыли из Москвы во Владивосток самолетами, после чего пересекли сухопутную границу с Китаем на автобусах и частных автомобилях. Заболевшие — граждане КНР в возрасте от 23 до 61 года — были направлены в специализированные инфекционные больницы. Заразились они в России.

По официальным данным, в медучреждениях Хэйлунцзяна сейчас лечатся 42 больных COVID-19, еще зафиксировано 60 бессимптомных носителя коронавируса.

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Замглавы Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана Морозова заявила агентству, что анализы на коронавирус у прибывающих из-за границы пассажиров берут только на десятый день после прилета.

29 марта власти КНР сообщили, что им удалось остановить распространение коронавирусной инфеккции. Представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн заявила, что местная передача COVID-19 «в основном была заблокирована».

В настоящий момент в материковом Китае насчитывается 1299 зараженных коронавирусом.

Однако опасность распространения COVID-19 в КНР остается высокой — инфекцию могут снова завезти из-за границы. Китайские власти насчитали 700 таких «импортных» случаев за прошедшую неделю. Временно запрещен въезд в страну для всех иностранцев, даже если у них есть виза и вид на жительство.

По последним данным, подавляющее большинство зараженных коронавирусом в Китае — 94% — полностью выздоровели. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в материковом Китае достигло 81 639, из них 76 751 пациент вылечился и был выписан врачами из больниц.

С начала эпидемии в Китае, исключая провинцию Хубэй, зафиксировали 13 803 случая заражения новым коронавирусом, из них 119 заболевших скончались. В Хубэе было выявлено 67 803 случая заражения, умерли 3207 человек. Эпидемия коронавируса в Китае унесла 3326 жизней.

Стоит отметить, что 1 апреля ведущий китайский вирусолог Чжун Наньшань заявил, вторая волна распространения коронавируса не угрожает Китаю, а ситуация с массовой вспышкой заболевания в мире начнет приходить в норму уже к концу апреля. «Мы пресекаем возможность распространения вируса уже на первом этапе, поэтому повторной волны пневмонии в Китае, наподобие той, что произошла, уже не будет», — сказал Наньшань.

Он также заявил, что страны, которые принимают меры по контролю заболевания, смогут победить инфекцию в короткие сроки. Для этого особое внимание следует уделить больным без симптомов коронавируса, так как они являются основными его распространителями.

Тем временем Россия, как и другие страны, ведет активную борьбу с коронавирусом. Кроме санитарно-полицейских мер и ввода режима самоизоляции для граждан страны в большинстве регионов — для предотвращения распространения инфекции — ведутся исследования и работа над созданием вакцины и лекарств против COVID-19. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему — вопрос лишь в сроках.

«Когда ситуация изменится, а она точно изменится к лучшему, это сто процентов, вопрос, конечно, в сроках, в эффективности нашей совместной работы, но она точно изменится к лучшему», — сказал Путин.

Напомним, что заражение коронавирусом происходит воздушно-капельным путем, расстояние между людьми может достигать пары метров, чтобы один заразил другого. Также возможно занести инфекцию контактным способом, потрогав грязными руками лицо — нос, рот и глаза. Основные симптомы COVID-19 — сухой кашель, сильно затрудненное дыхание (одышка), повышение температуры, недомогание, иногда — потеря обоняния и насморк.

Порой заболевание протекает без пневмонии и сопровождается редким сухим кашлем и незначительным повышением температуры тела. Но менее заразным от этого носитель коронавируса не становится, что подчеркивали все специалисты по вирусологии, комментировавшие пандемию, охватившую мир.