«Холод, дрожь, помутнение»: названы явные симптомы коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис назвала основной первый признак заражения коронавирусом. По ее словам, им является повышенная температура. Об этом она заявила в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

«Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит. У них очень высокая температура, а затем они внезапно ощущают холод и дрожь», — рассказала Харрис, отметив, что температура свыше 38 градусов и лихорадка проявляются более чем у 90% пациентов.

По данным Роспотребнадзора, у заболевших коронавирусом часто наблюдается повышенная температура и сухой кашель. Редко проявляются такие симптомы, как насморк и диарея. Иногда люди ощущают усталость, боль в суставах, горле, головную боль и одышку.

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В том же фильме генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в России уже проведены испытания нескольких прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках.

По его словам, будут также проведены эксперименты на низших приматах. Лучшие из 26 вариантов пройдут доклинические исследования. На людях вакцину начнут испытывать примерно в июне, если на это будет дано специальное разрешение. Максютов отметил, что вакцины разрабатывались на основе широко применяемых вирусных векторов, а также новых подходов к синтетической биологии.

Тем временем в Турции прошли успешные испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на своей странице в Twitter профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара.

«Хорошая новость. Вакцина от коронавируса, введенная животным с помощью микроигл на лейкопластыре, дала иммунный ответ в виде выработки антител. Сейчас пришло время проверить, может ли она защитить людей», — написал ученый.

За сутки, согласно данным портала worldometers.info, по всему миру выявлено более 53 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, стало на 3,5 тыс. больше умерших. Лидирующую позицию по количеству смертей по-прежнему занимает Италия, где скончались почти 16 тыс. зараженных. При этом пять государств — США, Испания, Италия, Германия и Франция — давно обогнали Китай по числу зараженных в стране. Больше всего инфицированных в США — почти 328 тыс., из них более 100 тыс. только в штате Нью-Йорк.

Всего в мире выявлено почти 1 млн 255 тыс. зараженных коронавирусом, из них более 68 тыс. умерли и почти 260 тыс. человек выздоровели. В России насчитывается на воскресенье, 5 апреля, 5389 случаев заражения, из них 45 человек умерли, еще 355 полностью излечились от COVID-19. За последние сутки было выявлено 658 новых случаев заражения в 14 регионах страны.

Для предотвращения распространения заболевания по стране президент Владимир Путин принял решение продлить выходные дни для большинства россиян до 30 апреля. Вслед за этим ряд регионов, в частности, Москва, продлили общий режим самоизоляции. Он предполагает постоянное нахождение дома и максимальное сокращение контактов с посторонними.

Выйти из дома можно только в определенных случаях. Например, москвичи могут покинуть квартиру, чтобы добраться до работы и обратно (если есть распоряжение руководителя), сходить за продуктами, лекарствами, посетить зоомагазин, банк или салон сотовой связи. Кроме того, разрешается выгуливать домашних животных на расстоянии 100 м от места жительства и выкидывать мусор. При этом во время нахождения в общественных местах, в частности, в транспорте, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м. За несоблюдение предписанных мер полагается штраф в размере до 5 тыс. рублей.

В Москве закрыты для массового посещения ТЦ, кафе, рестораны, а также точки розничной продажи товаров не первой необходимости. Перечень товаров, которые могут продаваться в свободном доступе, был определен кабмином, но каждый регион может его изменить на свое усмотрение. Так, в Москве остаются открытыми салоны оптики. В то же время разрешается заказывать еду и иные товары онлайн при помощи доставки.