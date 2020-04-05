Новые тесты: россиян проверят на иммунитет к COVID-19

Роспотребнадзор займется исследованием, направленным на выявление количества россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире канала «Россия 1».

«На следующей неделе регистрируем тест-систему, ее сделал «Вектор», она определяет антитела», — сказала чиновница.

По словам Поповой, популяционное исследование уже запланировано и разработано. «Надо понимать, что делается в популяции там, где было очень широкое распространение, в Москве и Московской области, и где еще не было совсем вируса, как защищена и как не защищена популяция», — обратила внимание глава Роспотребнадзора.

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Попова отметила, что для накопления и анализа данных по иммунитету россиян понадобится примерно 10 дней после того, как исследование начнется.

Ранее глава ведомства назвала ситуацию с пандемией коронавируса «войной» за здоровье. «У нас в самом деле «война» за здоровье и «война» с этим вирусным агентом. Сегодня все делают все так, как надо. И если ничто нам не помешает, я уверена, что этот период будет недолгим», — говорила Попова.

Она также подчеркнула, что вирус отличается от сезонного гриппа тем, что он «достаточно заразный» и малоизученный. В то время как с гриппом ситуация другая. «Когда наступает период гриппа, а мы, прививаясь в течение последний трех лет, прививая 50% популяции РФ, мы не имеем значимых потерь и значимых цифр заболеваемости среди населения. Это надо отметить», — добавила она, подчеркнув важность соблюдения режима самоизоляции.

В то же время она считает, что принятые в России меры для предупреждения распространения заболевания помогут не допустить резкого роста числа зараженных. «Каждый заболевший заражает еще трех человек, а они, в свою очередь, заражают дальше. И эта веерная цепочка должна быть остановлена. Как это сделать? Никак иначе, как разобщить людей — это тоже эпидемиологический термин. Разобщение людей сегодня сдерживает развитие ситуации — это абсолютно очевидно», — резюмировала руководитель федеральной службы.

Ранее президент страны Владимир Путин продлил срок выходных для россиян до 30 апреля.

Кроме того, власти ряда регионов, в том числе Москвы, продлили и обязательный общий режим самоизоляции до конца месяца. Например, москвичи могут покидать дом только в определенных случаях. В частности, чтобы сходить в магазин, на рынок, в аптеку, банк или салон связи. Разрешается выгуливать собаку в пределах 100 м от места жительства, а также выкидывать мусор или посещать место работы (если есть справка от работодателя). За нарушение правил полагается штраф до 5 тыс. рублей.

Попова отметила, что пока люди соблюдают предписанные рекомендации властей, «удается не сорваться во взрывной рост, рост экспоненциальный».

За последние сутки число новых заболевших составило 658 человек. Из них большинство — 536 — зафиксированы в Москве. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом по стране достигло 5389 человек, выявленных в 79 регионах. Из них 45 умерли и еще 355 выздоровели.

В столице зарегистрировано 3893 случая заражения COVID-19.

«По состоянию на 3 апреля проведено более 207 тысяч лабораторных исследований (207 483) на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — отметили в столичном Роспотребнадзоре.

Ранее глава российского ведомства Анны Поповой отметила, что порядка 25% от всего количества зараженных в России не имеют характерных для коронавируса симптомов, но «они носители».

Она также перечислила способы передачи заболевания. «Мы сегодня знаем, что вирус передается преимущественно капельным путем, 96% случаев связаны с капельным путем и только 4 или 6%, по оценкам разных исследований, это воздушный путь», — уточнила Попова, добавив, что актуальные данные исследований показывают, что вирус способен сохраняться на поверхности 72 часа.