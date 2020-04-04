Специальные коды: когда в Москве введут пропускную систему

Технически Москва готова к введению специальных кодов для выхода на улицу, то есть к запуску так называемой «умной» системы контроля по соблюдению режима самоизоляции, заявил министр столичного правительства, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

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Но пока, по его словам, внедрение такой системы не требуется. Однако власти Москвы предупреждают, что могут прибегнуть к этой мере, если ситуация с распространением коронавируса в городе ухудшится или увеличится количество нарушений домашнего режима.

В сообщении на сайте мэрии столицы говорится, что система начнет работать после того, как правительство подпишет соответствующий акт. После этого москвичам необходимо будет получить специальные коды для выхода из дома.

Это можно сделать как при помощи смартфона, так и на сайте мэрии. Код будет представлять собой комбинацию букв и цифр. Его стоит сохранить на телефон, получить по электронной почте или распечатать, так как этот код необходимо носить с собой так же, как и документы, удостоверяющие личность.

С этим кодом можно передвигаться по городу, но в нем нет необходимости для выноса мусора или выгула собак.

Благодаря коду москвичи смогут передвигаться по городу пешком, на общественном транспорте или личном автомобиле. При этом власти столицы планируют ввести меры ответственности за отсутствие этого специального пропуска. Отмечается, что порядок выдачи, использования и проверки кода будет закреплен отдельным нормативно-правовым актом.

Отслеживать перемещения горожан власти планируют при помощи камер видеонаблюдения, данных мобильных операторов, а также силами полицейских.

Двумя днями ранее глава Москвы Сергей Собянин отметил, что пока нет необходимости вводить систему спецпропусков. По его словам, столичные жители ответственно подошли к вопросу соблюдения правил самоизоляции. Собянин добавил, что горожане «ведут себя корректно», поэтому власти пока не собираются вводить карантин с жестким пропускным режимом.

Но он подчеркнул, что к этому вопросу чиновники могут вернуться в случае обострения ситуации с коронавирусом.

Режим самоизоляции действует в Москве, как и в ряде других российских регионов, с 30 марта. После того как президент страны Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля, ограничительные меры, введенные Собяниным, также продлились до конца месяца.

Согласно указу мэра Москвы, жителям города разрешается выходить на улицу только в определенных случаях. Так, москвичи могут сходить за продуктами в ближайший продуктовый магазин, супермаркет или на рынок (ярмарку). Можно также выйти из дома, чтобы сходить в зоомагазин, аптеку, банк или салон связи. Кроме того, разрешается выйти на улицу для обращения за скорой помощью, выгула собак в пределах 100 м от места проживания, для посещения работы (есть справка от работодателя) и чтобы выкинуть мусор.

Если житель столицы нарушит эти правила, то ему грозит штраф до 5 тыс. рублей. В случае если организация не соблюдает предписанные властями правила и продолжает осуществлять временно запрещенную деятельность, руководству грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей.

Режим самоизоляции введен для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции по стране и, в частности, по Москве, где находится почти 71% от всего количества заболевших. В столице на субботу, 4 апреля, зафиксировано 3357 случаев заражения коронавирусом, из них от заболевания умерли 24 человека. Московские власти неоднократно обращали внимание, что заражаются не только люди пожилого возраста, но и молодые россияне.

Так, среди новых 434 случаев заражения по Москве почти половина — граждане в возрасте до 45 лет. «Среди новых заболевших 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человека — от 46 до 65 лет и еще 67 людей старше 65 лет, причем 15 из них — старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 14 детей», — сообщает столичный оперштаб.

Накануне начала работать система отслеживания места нахождения людей, которые лечатся от COVID-19 на дому. По данным РБК, принадлежащего Григорию Березкину, ряд заболевших получили смартфоны с предустановленным приложением «Социальный мониторинг». Благодаря ему власти могут контролировать место нахождения москвичей, которые должны находиться на строгом карантине. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в столице «около 900 заболевших коронавирусной инфекцией находятся на домашнем лечении».