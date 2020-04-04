«Открыл огонь»: в Мурманске нейтрализовали боевика

Минувшей ночью в Мурманске сотрудники ФСБ России нашли и обезвредили боевика, у которого при себе было оружие.

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«При попытке задержания бандит открыл огонь по сотрудникам спецназа из пистолета и был нейтрализован», — сообщил официальный представитель Информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) России Александр Поляков.

По его словам, на месте перестрелки силовики обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было готово к применению, а также оружие и боеприпасы к нему.

Поляков отметил, что личность убитого установлена. «По данным органов безопасности он являлся приверженцем запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ (или ИГ, «Исламское государство», организация запрещена в России — прим. «Газета.Ru») и вынашивал намерения после совершения террористического акта выехать на Ближний Восток для участия в деятельности международного террористического общества», — рассказал представитель НАК.

Он добавил, что среди сотрудников ФСБ и гражданского населения нет ни потерь, ни пострадавших. При этом в Мурманске продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Накануне сообщалось, что еще два теракта были предотвращены на Ставрополье и в Ханты-Мансийском автономном округе. Сотрудники ФСБ смогли раскрыть в Нефтекумске законспирированную ячейку сторонников ИГ. По данным оперативников, они планировали нападение на правоохранителей и жителей города в людных местах. Одного из преступников задержали, второй оказал сопротивление и был нейтрализован.

Также были задержаны три местных жителя города Лянтор в Югре, они входили в террористическую ячейку и планировали теракт в одном из торговых центров. В марте сотрудники спецслужб также нейтрализовали троих боевиков в Кабардино-Балкарии и задержали мужчину, готовившего атаку в Краснодаре.

Помимо этого, 21 марта был нейтрализован террорист сотрудниками ФСБ по Башкирии. Как передает РИА «Новости», на подъезде к городу силовики обстреляли машину, в которой, предположительно, перевозилось взрывное устройство.

«При попытке остановки для проведения досмотра автомобиля марки «Тойота» под управлением выходца одной из среднеазиатских республик им был открыт огонь по сотрудникам УФСБ России по РБ из пистолета Макарова. В результате ответных действий сотрудниками спецназа ФСБ преступник нейтрализован», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что среди правоохранителей пострадавших нет.

При этом во время спецоперации участок Демского шоссе был перекрыт сотрудниками ГИБДД.

В итоге силовики обнаружили в машине «самодельное взрывное устройство в снаряженном состоянии с поражающими элементами». Кроме того, там был пистолет Макарова и боеприпасы к нему. «В связи с опасностью взрыва при разминировании, устройство массой около четырех килограммов уничтожено на месте взрывотехниками», — говорится в сообщении представителей ФСБ. Отмечается, что было возбуждено уголовное дело.

По информации оперативников, злоумышленник был членом ИГ. В его планы входила организация теракта в Уфе. «По данному факту возбуждено дело, проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц, возможно, причастных к совершению указанных преступлений», — отметили в УФСБ по республике.

В прошлом году благодаря работе правоохранительных органов и силовых структур в России было предотвращено 57 преступлений террористической направленности, которые находились на стадии подготовки. Из них 34 теракта.

В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 32 бандита, в том числе 9 главарей, задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников террористов.

В прошлом году были также ликвидированы 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия. Кроме того, силовикам удалось нейтрализовать восемь преступных групп, которые занимались поставками оружия и боеприпасов. В то же время Росфинмониторинг за прошлый год заблокировал активы более двух тысяч лиц, которых подозревают в причастности к террористической деятельности.