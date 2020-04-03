«Благоприятный сценарий»: Минздрав о ситуации с коронавирусом

В России ситуация с заболеваемостью коронавирусом развивается по благоприятному сценарию, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы видим, что введенные в стране меры реально повлияли на поступление больных, на тяжесть больных. Фактически та кривая, которая может развиваться по разным сценариям, сегодня идет по достаточно благоприятному», — сказал глава ведомства.

По его словам, в стране каждого пациента в тяжелом состоянии, который заболел коронавирусом, консультируют специалисты федеральных медицинских центров. Он отметил, что эти больные получают самые высококвалифицированные консультации.

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Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что пик заболеваемости в стране еще не пройден. В связи с этим он призвал губернаторов при принятии решений опираться на позицию Роспотребнадзора. В то же время он отметил, что власти должны следить за тем, насколько больницы в регионах готовы к приемы заразившихся инфекцией и имеют ли они все необходимое оборудование и медикаменты.

За сутки общее число заболевших COVID-19 в России увеличилось на 601 человека. Новые случаи заражения выявлены в 32 регионах страны. При этом за сутки скончались четыре человека, 46 пациентов выздоровели.

Общее количество заболевших россиян достигло 4149. Зараженные зафиксированы в 78 субъектах. За все время выздоровел 281 пациент, 34 человека умерли. При этом проведено более 500 тыс. тестов на выявление коронавируса.

Лидеры по числу обнаруженных случаев заболевания — Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В них выявлено по 2923, 211 и 156 человек с COVID-19 соответственно. В остальных 75 регионах страны выявлено меньше, чем по 60 человек, которые заразились инфекцией.

В то же время среди новых 448 случаев заражения, зафиксированных в Москве, почти половина младше 45 лет.

«Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 159 человек — от 46 до 65 лет и еще 73 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 17 детей. 53,5% новых случаев заболевания подтверждено у женщин, 46,5% — у мужчин», — говорится в сообщении оперативного штаба Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин продлил выходные россиян до 30 апреля. По его словам, это необходимо для того, чтобы сдержать распространение коронавируса. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим общей самоизоляции до 1 мая.

Согласно указу главы столицы, разрешается покидать дом только в некоторых случаях. В частности, если москвичу необходима экстренная медицинская помощь или он должен отправиться на работу. Кроме того, можно выйти в ближайший продуктовый, аптеку, зоомагазин, банк и салон сотовой связи.

Помимо этого, разрешается выгуливать собак на расстоянии не менее 100 м от места проживания и выкидывать мусор. Важно при этом соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м как на улице, так и в помещениях.

Между тем Минпромторг РФ призывает глав российских субъектов разъяснить россиянам, что они могут посещать не только ближайшие продуктовые магазины, но и супермаркеты, а также рынки и ярмарки, передает РИА «Новости».

«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — говорится в распоряжении ведомства.

Это необходимо для того, чтобы снизить концентрацию покупателей в ближайших небольших магазинах. Людей необходимо рассредоточить по разным торговым форматам, чтобы не было больших скоплений народа.

«При этом необходимо обеспечивать во всех торговых форматах соблюдение санитарных требований и принципов социальной дистанции между покупателями», — добавляет Минпромторг.

Ранее Собянин похвалил москвичей за соблюдение режима самоизоляции. По его словам, жители столицы проявили «редкую дисциплину и самоотдачу».

«Я проезжаю по улицам Москвы, у меня сердце аж кровью обливается, потому что они пустые, просто реально пустые улицы. А с другой стороны, меня обнадеживает, что мы такими мерами собьем рост инфекционных заболеваний, а значит, медицинская система будет способна справиться с наплывом пациентов», — сказал мэр Москвы в интервью Первому каналу.

Но не все граждане соблюдают предписанные правила поведения. Так, по словам министра правительства Москвы Евгения Данчикова, три заболевших корнавирусом ранее нарушили режим самоизоляции и покинули свое место жительства, находясь на домашнем лечении. «Оставшись дома, они взяли на себя обязательства находиться дома, не контактировать с другими лицами, но при этом камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они нарушили это условие и вышли на улицу», — рассказал он.