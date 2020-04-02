С паспортом и целью: как теперь ездить по Москве

Больше миллиона зараженных

— Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире 2 апреля составляет 1 013 118 человек. Умерли от болезни — 52 713, в то время как из больниц выписали 209 235 пациентов.

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— По данным Всемирной организации здравоохранения, свыше 95% умерших от инфекции в Европе были старше 60 лет. Более 50% летальных исходов зафиксировано среди людей 80 лет или старше.

— Медицинские маски не нужно носить здоровым людям, в очередной раз подчеркнули в ВОЗ.

«Проблема заключается в том, что, надевая маску, люди могут получить ложное чувство безопасности. Также, если вы не знаете, как правильно носить маску, вы будете гораздо чаще, чем обычно, дотрагиваться до своего лица», — отметил представитель организации Тарик Язаревич.

В самоизоляции до конца месяца

— В Москве разрешили ездить в другие районы на личной машине или такси. Тем не менее, нужно быть готовым к тому, что сотрудники правоохранительных органов могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.

— Роспотребнадзор рекомендует начинать дезинфекцию помещений в период пандемии коронавируса с дверных ручек и выключателей: их нужно вымыть с мылом или обработать антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим раствором. Остальные поверхности в доме можно протирать салфеткой с антисептиком, на кухне также стоит применять средства бытовой химии.

— Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении периода нерабочих дней до 30 апреля включительно с сохранением зарплаты. При этом главы субъектов теперь сами будут принимать решения о том, какие меры борьбы с коронавирусом вводить в регионе, в зависимости от уровня опасности.

— 1 апреля в столице умер 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на COVID-19. В последние три дня он находился на ИВЛ. Также врачи выявили у него тахикардию, полиорганную недостаточность и другие заболевания. Мужчина стал первым скончавшимся от коронавируса в Москве моложе 40 лет.

— В Чечне введен комендантский час. С 3 апреля во всех населенных пунктах республики с 20.00 до 08.00 запрещается движение пешеходов и транспорта. С 5 апреля закрывается въезд в Чечню всех видов транспорта. Это первый субъект РФ, где был введен комендантский час.

Рекорд по жертвам

— В США число жертв коронавируса достигло 6053 человек, заразились более 245,5 тысяч, сообщил университет Джонса Хопкинса. По количеству летальных случаев «лидирует» Нью-Йорк, где было зафиксировано 1562 смерти.

— Американские медики опубликовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса на лабораторных мышах. Теперь ученые надеются получить разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах.