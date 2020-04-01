14 дней недостаточно: выходные могут быть продлены

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.

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По ее словам, инкубационный период данного заболевания составляет 14 дней, однако нужно учитывать и необходимость увеличения периода разрыва связи передачи вируса от одного человека к другому, передает РИА «Новости».

«Четырнадцать дней это, конечно, недостаточно. Этих дней должно было бы быть больше. Продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения — это, безусловно, задача нашего грядущего периода», — пояснила глава ведомства.

Вместе с тем столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале опроверг информацию о продлении всеобщего режима самоизоляции в Москве до 14 апреля.

В сообщении штаба отмечается, что решение о продлении или прекращении режима самоизоляции будет приниматься в зависимости от развития ситуации с новой инфекцией. На данный момент, как отметили в штабе, объявлена нерабочая неделя, чтобы дать людям возможность остаться дома и избежать лишних контактов.

Также, стали известны подробности о введении пропускного режима на период самоизоляции в Москве.

Был обнародован проект служебных презентаций, разработанных правительством Москвы. В них описан порядок регистрации москвичей и выдачи электронных QR-кодов. Они станут аналогом пропуска для лиц, выходящих из дома во время самоизоляции.

Ранее главы российских регионов обратились к своим жителям с настоятельной просьбой оставаться дома до конца нынешней недели.

Речь идет, в частности, о главах Кабардино-Балкарии, Татарстана, Удмуртии, Самарской, Московской, Оренбургской, Калининградской областей, Приморского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Петербурга, Москвы и других регионов. Их обращения, в том числе видеоролики, были размещены в Instagram.

«Нерабочие дни – это не выходные и не праздники, их цель – снизить риск распространения вируса, — говорит в частности самарский губернатор Дмитрий Азаров. — Органы правопорядка будут патрулировать улицы и выявлять недобросовестных граждан».

«К принимаемым решениям необходимо отнестись серьёзно. Откажитесь от встреч и поездок, без крайней необходимости не выходите из дома, — призвал губернатор жителей региона. — Эти жёсткие меры – временные, но они нужны, в первую очередь, для всех нас. Нужно перетерпеть, только общими усилиями мы можем справиться».

Для гарантированного соблюдения правил жителями правительство РФ одобрило ужесточение административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Председатель правительства РФ заявил, что основной задачей властей в настоящее время является работа на опережение и минимизирование распространения коронавируса.

«Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести нерабочую неделю дома в режиме самоизоляции. А те, кому ответственности не хватает, — не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать им других», — добавил он.

Штрафы увеличились в десять раз. Так, из текста поправок в Кодекс об административных нарушениях следует, что физические лица за первичное несоблюдение режима самоизоляции должны будут заплатить от 15 до 40 тысяч рублей, а за последующее – от 150 до 300 тысяч рублей.

Для юридических лиц размер штрафа варьируется от 200 до 500 тысяч рублей. При этом за повторное нарушение карантина им придется заплатить до одного миллиона рублей.

Нерабочую неделю в стране 25 марта объявил президент России Владимир Путин в своем обращении в связи с эпидемиологической ситуацией. В нем он рассказал о мерах поддержки граждан и бизнеса.

Глава государства утвердил во всей стране выходные с 28 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение болезни. Работать в эти дни продолжают медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт и органы власти всех уровней.