Самоизолировались: 26 регионов России опустели из-за COVID-19

Удалось сдержать вспышку COVID-19

— По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в мире на данный момент зафиксировано 785 797 случаев заражения коронавирусом COVID-19 — скончались в результате инфицирования 37 818 пациентов. Удалось побороть болезнь 164 532 гражданам.

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— Между тем в России заразились уже 1837 человек, умерли от коронавируса 17 больных. Вылечились 66 россиян. При этом президент России Владимир Путин заявил, что стране удалось сдержать взрывное распространение COVID-19, а также «не допустить сценария, с которым уже столкнулся целый ряд стран».

Коронавирус становится менее агрессивным

— Большая часть новых заразившихся в Москве, выявленных за сутки, — это молодые люди от 18 до 40 лет, сообщает оперштаб. Также среди новых инфицированных 17 детей.

— Больше четверти случаев заражения COVID-19 являются контактными, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— По данным Минздрава РФ, 32 пациента с коронавирусом в разных регионах находятся в тяжелом состоянии. Между тем у 63% инфицированных РФ зафиксированы лишь признаки ОРВИ, у 14% развилась пневмония, а у 22% симптомов и вовсе не было, отмечает Роспотребнадзор.

— На данный момент помимо Москвы и области режим обязательной самоизоляции введен в Санкт-Петербурге: для граждан старше 65 лет он действует до 14 апреля, для остальных — до 5 апреля. Также на этот режим перешли еще 23 региона.

— Наблюдения показали, что коронавирус становится менее агрессивным — в апреле его распространение может пойти на спад, сообщил РИА «Новости» Владимир Шумилов, заведующий отделом науки 67-й московской больницы, где лечат инфицированных.

— Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России представило схему лечения COVID-19 на основе противомалярийного препарата мефлохина. Данное лекарство легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ведомства Вероника Скворцова. Агентство готово передать препарат в Коммунарку.

В Нью-Йорке заканчиваются медикаменты

— Масштабы смертности от COVID-19 в Нью-Йорке «ошеломляют», сообщил губернатор штата Билл де Блазио. Он подчеркнул, что медикаментов для борьбы с коронавирусом Нью-Йорку хватит лишь на ближайшую неделю. Отметим, что на данный момент в штате 66 487 инфицированных, 1218 человек скончались.

— Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия направила в штаты самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи в борьбе с инфекцией. По словам главы государства, такую же помощь американская сторона получила от Китая.

— Ухудшается ситуация и на Украине — там число заболевших выросло до 548, 13 умерли.

— В Италии количество случаев заражения превысило 100 тыс. и составило 101 739 человек. Скончался от болезни 11 591 человек, сообщает Минздрав страны.