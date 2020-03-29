Почти половина тяжелых: как молодые болеют конавирусом

Из тех пациентов, которые находятся в Москве на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за заражения коронавирусом, 40% моложе 40 лет. Об этом сообщает московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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По данным штаба, 64% пациентов, которые находятся на ИВЛ, младше 60 лет, то есть количество таких заболевших составляет две трети от общего числа больных на ИВЛ. Эти показатели схожи с данными и других стран.

При этом тяжелое состояние наблюдается не только среди пожилых пациентов, которые заразились коронавирусом. Порядка половины пациентов с повреждением легких моложе 60 лет. Их доля от общего числа тяжелых больных — 45%. 15% заразившихся и имеющих осложнения в возрасте до 40 лет.

Сейчас (29 марта) в Москве количество инфицированных — 1014 человек, что составляет абсолютное большинство среди тех, кто заболел в целом по стране. Возраст 46% столичных пациентов с коронавирусом — от 35 до 64 лет.

Примерно 33,5% составляют молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. Еще 15% — те, кто старше 65 лет. И 5,5% среди заболевших — дети. Эта группа заболевших зачастую переносит заболевание бессимптомно, однако дети могут являться переносчиками вируса, отметили в штабе.

Тем временем главврач больницы №40 Денис Проценко рассказал, что с каждым днем становится все больше пациентов с коронавирусом, которые попадают в реанимационное отделение.

«Видим ежедневный прирост реанимационных пациентов. И первые «нетипичные» выводы — высокий удельный вес ИВЛ среди пациентов моложе 40 лет. Большинство в положении на животе (положение, которое становится типичным для больных в тяжелом состоянии)», — написал на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке, куда привозят большинство больных коронависом.

По его словам, в реанимационных отделениях ГКБ №40 в настоящее время находятся 17 пациентов, из них шесть — на ИВЛ.

В то же время заведующий отделением терапии Первого МГМУ им. Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман считает, что предоставленные оперативным столичным штабом цифры не являются показателем их тяжелого состояния.

«Это не статистика. Статистика делается на больших группах пациентов. Если это десять человек и из них, положим, шесть моложе 40 лет, то это не статистически достоверно, это абсолютно случайная выборка», — приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

Врач уверен, что какие-либо утверждения о том, какие особенности протекания заболевания есть у разных возрастных групп, можно будет делать только при большом количестве молодых пациентов, которые будут подключены к ИВЛ.

«Тяжесть болезни и искусственная вентиляция — это не синонимы», — отметил Пальман, добавив, что не стоит волноваться.

В связи с распространением коронавируса ранее президент России Владимир Путин объявил, что с 30 марта начинается выходная неделя. Она продлится до 3 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, издал указ, по которому все торговые центры, кафе, рестораны, магазины с товарами не первой необходимости должны быть закрыты с 28 марта по 5 апреля. Такие меры вводятся для того, чтобы как можно больше людей соблюдали режим самоизоляции.

Россиянам лучше оставаться дома в течение всей этой недели, призывает на своей странице в Facebook главврач НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков.

«Так получилось, что анестезиологи-реаниматологи стоят на том рубеже, где жизнь встречается со смертью. И держать оборону на этом рубеже, поверьте, непросто... Сейчас наша жизнь проходит как на войне. И мы не задумываясь идем в реанимационные залы, хотя каждый из нас понимает, что может заразиться и погибнуть», — обратил внимание Петриков.

В своем посте он обратился к россиянам с призывом не выходить на улицу и соблюдать режим самоизоляции. «Мы просим вас — останьтесь дома. Не выходите на улицу. Сейчас это важно как никогда. Если вы не боитесь смерти, то подумайте о жизнях врачей, медсестер, санитарок, которые сегодня работают на передовой», — подчеркнул врач.

О важности соблюдения режима самоизоляции напоминают из громкоговорителя. Так, в Раменском местная компания, как передает РИА «Новости», решила позаботиться о гражданах и напомнить им о том, что нужно остаться дома во время выходной недели, которая была введена из-за распространения коронавируса.

В Москве тем временем Сергей Собянин объявил режим домашней самоизоляции.

Это означает, что люди могут выходить из дома только в случаях: «обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), необходимости вынести бытовой мусор».

О том, что необходимо соблюдать дистанцию между друг другом, рассказал ранее врач-физиотерапевт Семен Гальперин. По его словам, на близком расстоянии повышается риск заражения коронавирусом.

«По воздуху ведь летит не просто бактерия или пыль, а летит слюна — при кашле и чихании она как раз и летит примерно на такое расстояние. Суть в том, чтобы этого распространения не было», — сказал он в комментарии Рен ТВ.