1534 случая: названы зараженные коронавирусом регионы

Оперативный штаб при правительстве России по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 опубликовал полные данные по эпидемии в каждом регионе.

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На 29 марта информация такова: всего в России зафиксировано 1534 случая заражения COVID-19 в 65 регионах, восемь человек умерло. Больше всего заболевших в Москве – 1014 человек, скончались от коронавируса в столице шестеро.

Следом идет Московская область со 112 заболевшими. В Санкт-Петербурге 42 заразившихся и один умерший. В Свердловской области 24 заболевших, в Крыму – 20 человек. Также один пациент умер в Оренбургской области.

Выздоровело больше всего людей тоже в Москве – 28 человек, в Московской области вылечились от вируса 10 заразившихся.

25 марта 2020 года президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю — с 30 марта по 3 апреля. В это время в Москве не будут принимать посетителей рестораны, кафе, столовые, магазины одежды, бары и парки, говорилось в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Градоначальник также рекомендовал не ходить в церкви и мечети и другие культовые сооружения. Парки ВДНХ, Горького, музеев-заповедников «Царицыно» и «Коломенское», парк «Зарядье», «Сокольники», музея-усадьбы «Кусково» закрыты.

«Карантин является комплексом запретов и ограничений, вводимых из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, по причине массовых заболеваний, пандемий и эпидемий.

Многие страны Европы и мира уже ввели полный карантин на своей территории, запретили въезд иностранцев и лиц без гражданства без особого разрешения. Россия пока воздерживается от таких действий, хотя отдельные карантинные меры постепенно вводятся в крупных городах и регионах», — говорится в сообщении Штаба.

Российское правительство пока не подтверждает, но и не опровергает возможность временного ограничения авиа- и железнодорожных перевозок пассажиров по территории страны.

«Не подтверждаем, но и не опровергаем эти сообщения», — сообщил пресс-секретарь председателя правительства России Борис Беляков.

Ранее в некоторых СМИ прошли сообщения о том, что кабмин России рассматривает возможное ограничение пассажиропотока между регионами.

Примерно в это же время на сайте Ростуризма появилось сообщение, призывающее россиян перенести сроки своих путешествий по стране «до нормализации эпидемиологической обстановки». Если туристы забронировали тур или самостоятельную поездку по России, то им рекомендуется «рассмотреть возможность переноса сроков путешествия на иные удобные даты (по соглашению с туроператором, отелем и другим средством размещения)».

Рекомендации также коснулись и туроператоров, отелей и других средств размещения туристов. Им посоветовали «содействовать туристам в переносе сроков путешествия и находить иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон».

В свою очередь руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова призвала россиян отнестись ко всем ограничениям со всей серьезностью, так как это делается «для общей безопасности».

Стоит отметить, что в Кодекс об административных правонарушениях будут внесены поправки, согласно которым штраф на всей территории РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне распространения коронавируса COVID-19 составит до 1 млн руб.

Если гражданин нарушил карантинный режим и нанес этим вред здоровью окружающих, то санкция составит от 15 тыс. до 40 тыс. руб. Повторное нарушение будет стоить от 150 тыс. до 300 тыс. руб.

Должностным лицам грозит штраф от 50 тыс. до 150 тыс. руб. и от 150 тыс. до 300 тыс. руб., если они пренебрегут карантином дважды. Для юридических лиц сумма штрафов составит от 200 тыс. до 500 тыс. руб. и от 500 тыс. до 1 млн руб. в случае повторного нарушения.

Данные санкции вводятся для здоровых граждан, обязанных соблюдать домашний режим. В отношении зараженных россиян, нарушающих карантин, планируют ввести уголовные наказания.

О том, что в России примут новые меры для предупреждения распространения коронавируса, заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. В частности, он упомянул штрафы, которые должны будут платить те, кто не соблюдает ограничения, введенные для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Карантин предусматривает также закрытие детских лагерей и курортов до 1 июня, продление школьных каникул до 12 апреля, перевод вузов на дистанционное обучение.