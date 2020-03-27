196 новых случаев: как Россия борется с коронавирусом

Число зараженных коронавирусом нового типа в России выросло еще на 196 человек. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией, теперь в стране зарегистрировано 1036 случаев COVID-19.

Большинство новых пациентов находятся в Москве — 157 случаев за сутки. Кроме того, в столице зафиксирован еще один летальный исход — всего в стране от коронавируса умерли три человека.

Впервые диагнозы COVID-19 поставлены в Мордовии (два случая) и Дагестане (один случай). Крымские врачи установили 12 новых зараженных. В Подмосковье — восемь новых заболевших. Волгоградская область сообщает о трех новых пациентах с коронавирусной инфекцией.

Реклама

По два новых случая — в Чечне, Удмуртии и Самарской области. По одному зараженному выявили врачи Ивановской, Орловской, Тульской и Ярославской областей. Также по одному новому случаю коронавируса зафиксировали в Татарстане, а также Кировской и Ростовской областях.

Полностью выздоровели в России семь человек, за весь период пандемии из больниц выписали 45 пациентов. На данный момент случаи коронавируса подтверждены в 58 регионах России из 85.

25 марта президент России Владимир Путин в своем обращении к нации объявил следующую неделю нерабочей из-за угрозы коронавируса.

Глава государства призвал россиян оставаться дома, чтобы снизить динамику распространения новой инфекции. Президент уточнил, что выходные с 28 марта до 5 апреля вводятся с сохранением заработной платы для граждан.

Необходимые для обеспечения жизнедеятельности структуры, такие как магазины, аптеки, банки, продолжат свою работу в этот период. Путин пояснил, что в борьбе с новой инфекцией необходимо действовать на опережение.

На следующий день президент заверил, что ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему и вопрос лишь в сроках.

«Ситуация <...> изменится, а она точно изменится к лучшему, это сто процентов, вопрос, конечно, в сроках, в эффективности нашей совместной работы, но она точно изменится к лучшему», — сказал российский лидер.

Столица, где зараженных COVID-19 больше всего, принимает ограничительные меры в первую очередь. 25 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обострение ситуации с новой инфекцией требует сокращения контактов между людьми. В связи с этим в Москве приостанавливают работу библиотеки, ночные клубы, кинотеатры, аквапарки, спортзалы, детские развлекательные центры и иные досуговые заведения. Закрываются также городские парки.

Мэр также призвал горожан с ответственностью подойти к своему здоровью и здоровью своих близких.

В ВОЗ высоко оценили действия России. 26 марта представитель организации Мелита Вуйнович заявила, что Россия принимает «замечательные» меры по борьбе с коронавирусом, пишет РИА «Новости». Чиновница указала, что Москва с первого дня использует комплексный подход, постоянно расширяя его.

«Россия практически опередила инфекцию своей подготовленностью. Это и эпиднадзор, и самоизоляция... Россия находится на шаг впереди перед эпидемией», — добавила она.

При этом Вуйнович уверена, что введение жесткого карантина в Москве и других городах страны, как, например, в Испании или Италии, пока не требуется. Достаточно соблюдать самодисциплину. В качестве позитивного примера она привела Сингапур и Японию, где пандемию удалось сдержать без применения крайних мер.

«Но если будет нужно, я уверена, что и эта мера будет применяться, но на этот момент, кажется, что она еще не нужна», — пояснила Мелита Вуйнович.

Кроме того, представитель организации отметила, что полностью доверяет «национальным авторитетам, авторитетам в Москве».