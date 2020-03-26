840 зараженных: куда добралась пандемия

Число заразившихся коронавирусом нового типа (Sars-Cov-2) в России выросло на 182 человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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Большая часть новых случаев зафиксирована в Москве — столичные медики зарегистрировали еще 136 подхвативших коронавирус. Далее распределение следующее:

в Свердловской области — семь новых зараженных, в Санкт-Петербурге и Пермском крае — по пять человек, в Якутии — четыре новых пациента с COVID-19, по три новых случая зафиксировали в Ставропольском и Красноярском краях, Татарстане и Челябинской области. По два новых пациента — в Псковской и Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе. Еще по одному человеку, подцепившему коронавирус, — в Хабаровском крае, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях.

По данным оперштаба, все новые пациенты в последние две недели пребывали в странах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Все инфицированные были госпитализированы и помещены в спецбоксы. Людей, вступавших в контакт с ними, отправят на обследование.

Всего в России насчитывается 840 зараженных коронавирусом, из них в Москве — 546 человек. Выздоровели 38 пациентов с COVID-19, двое скончались. Врачи ведут наблюдение за 139 тыс. потенциальных носителей коронавируса.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по стране прирост числа заболевших составил 163 человека, это был максимальный показатель с начала эпидемии. Больше всего заразившихся коронавирусом насчитали в Москве — 410 человек. Число заболевших в столице за минувшие сутки увеличилось на 120 человек.

Эту информацию Голикова привела в ходе заседания президиума координационного совета по противодействию новой коронавирусной инфекции в России. Вице-премьер заявила, что российские регионы должны принять новые меры по борьбе с инфекцией — выделить здания, в которых будут находиться койки для инфицированных, а также обеспечить медучреждения необходимым оборудованием и средствами защиты.

Неделей ранее стало известно, что центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора по всей России обеспечили диагностическими тест-системами для выявления коронавируса. В регионы поступило 427 тыс. тест-систем, в общей сложности было проведено 110 тыс. исследований — ожидается, что в ближайшую неделю их число увеличится в два раза.

По информации вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в стране есть 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких. Российские производители также выпускают около 1,5 млн масок в сутки, при этом в РФ ввозятся средства индивидуальной защиты, диагностики коронавируса и медоборудование из других стран, уточнили в Минпромторге.

Для приобретения лекарств россиянам даже не приходится покидать дома — все безрецептурные препараты можно приобрести дистанционно после указа президента Владимира Путина.

Федеральным органам власти также рекомендовали сократить количество досуговых и деловых мероприятий и проводить только самые неотложные — в видеоформате. Особое внимание уделяется дезинфекции транспорта и введению специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды и инвентаря во всех предприятиях общепита.

12 марта на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о важности мер, принимаемых для борьбы с COVID-19.

«Все принимаемые нами меры проводятся в целях профилактики и упреждения коронавируса, именно это является главным мотивом. Поэтому, несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена до минимума», – подчеркнул глава правительства.

По словам Мишустина, фактор коронавирусной инфекции должен учитываться при разработке бюджета страны до 2021 года. Кроме того, премьер напомнил, что именно Россия стала одной из первых стран, активно включившихся в борьбу с инфекцией: был создан оперативный штаб и закрыта граница с Китаем.

Министр добавил, что все предпринятые усилия тщательным образом выверены и обоснованы — что подтверждается серьезностью проблемы, поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии COVID-19. Премьер также призвал россиян внимательно относиться к своему здоровью, а также к здоровью родных и близких — особенно людей старшего поколения, которые «наиболее уязвимы для этой опасной болезни».

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей регионов временно не ездить в столицу из-за коронавируса.

«Я обращаюсь к читателям моего блога из других регионов. Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску», — заявил он. По словам градоначальника, «туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу».