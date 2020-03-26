Остаемся дома: Россия прекратит авиасообщение

Правительство России поручило Росавиации полностью прекратить воздушное сообщение с другими странами с 27 марта — об этом сообщает РИА «Новости». Исключение сделают только для рейсов, которыми будут возвращаться на родину находящиеся за рубежом россияне.

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Помогать им в этом вопросе будет министерство иностранных дел. »МИД России (С.В. Лаврову) обеспечить проведение мероприятий, связанных с оказанием содействия гражданам, находящимся на территории иностранных государств, до момента их возвращения в РФ за счет средств, полученных загранучреждениями МИД России от приносящей доход деятельности», — говорится на сайте кабмина. Ведомство должно будет, в частности, составить списки россиян, желающих вернуться, и направить их в «Аэрофлот», Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав и МВД.

«Аэрофлот» уже закрыл 92 международных маршрута из 94, сообщил 26 марта ТАСС официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

Более 20 тыс. жертв

— 471 417 человек в мире заражены коронавирусом COVID-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР: болезнь уже унесла жизни 21 295 человек, выздоровели 114 642 пациента.

— Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что

слишком ранний выход из режима карантина и изоляции может спровоцировать возобновление вспышки коронавируса.

Чиновник высказался против открытия школ и возобновления работы предприятий. Об этом сообщает «Интерфакс».

— Донорский центр Нью-Йорка начинает принимать плазму от переболевших коронавирусом. В донорской плазме содержатся антитела к новому коронавирусу, предполагается, что ее переливание поможет другим пациентам быстрее победить COVID-19.

«Лучше находиться дома»

— В России, согласно последним официальным данным, число зараженных — 658, 410 случаев инфицирования зафиксированы в Москве, 41 — в Московской области, и 21 — в Санкт-Петербурге. За последние сутки выявлено 163 заражения. При этом утром 26 апреля в Челябинской области сообщили о трех новых больных.

— В Москве умерли два человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, сообщил в Telegram-канале столичный оперативный штаб по заболеванию. Пациентам было 88 и 73 года. У них была подтверждена пневмония и имелись сопутствующие патологии.

— Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, длинные выходные не затронут лишь предприятия, занятые в борьбе с пандемией, больницы, аптеки, организации, обеспечивающие население жизненно важными товарами.

Более того, президент сообщил о принятии мер для преодоления кризиса: будут расширены льготы для населения, семьям с детьми, малому и среднему бизнесу предоставят дополнительную поддержку.

— В Москве во время длинных выходных не будут работать торговые центры, кафе, рестораны, закроются центральные парки. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. «У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Так вот, в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома», — подчеркнул мэр.

— В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия-1».

$2 млрд на помощь бедным

— В Китае продолжают попытки понять, откуда именно пошел коронавирус нового типа. Первым человеком, связанным с рынком морепродуктов «Хуанань» в Ухане, у кого было подтверждено заражение COVID-19, оказалась продавщица креветок — но до сих пор неизвестно, где и как она заразилась и была ли «нулевым пациентом», сообщает одна из ведущих в Китае газета «Пэнпай».

— ООН запускает программу помощи бедным странам в борьбе с пандемией. В рамках плана планируется построить «воздушные мосты» со странами Африки, Азии и Латинской Америки, которые помогут ускорить переброску нужных специалистов в регионы, где зафиксированы вспышки COVID-19. На реализацию плана нужно не менее $2 млрд.

— Американцы массово начали строить бункеры на фоне распространения коронавируса. Об этом РИА «Новости» рассказали представители рынка средств для выживания и самообороны.