Режим самоизоляции: в Москве закрывают кинотеатры и клубы

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть на время карантина в российской столице городские библиотеки, досуговые учреждения, культурные центры, кинотеатры, детские развлекательные центры и игровые комнаты, ночные клубы и другие развлекательные заведения.

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Помимо этого, с четверга, 26 марта, около 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей будут обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, который продлится до 14 апреля, поскольку известно, что COVID-19 угрожает по большей части именно людям преклонного возраста.

«Ситуация с распространением коронавируса постепенно осложняется, и это требует увеличить социальное дистанцирование, сократив «необязательные» контакты между людьми», — говорится в распоряжении городского главы.

Также вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и прочих заведениях. Временно запрещены все без исключения массовые мероприятия любого характера и направленности.

«Конкретно — по торгово-развлекательным центрам. В ТРЦ должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений. Вместе с тем магазины, банки и службы быта, расположенные в ТРЦ, остаются открытыми», — указывается в сообщении.

Президент России Владимир Путин 25 марта выступил с обращением в связи с ситуацией с пандемией коронавируса. В нем он рассказал о мерах поддержки граждан и бизнеса.

Следующую неделю президент объявил нерабочей. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение болезни. Работать в эти дни продолжат медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт и органы власти всех уровней.

«Нужны дополнительные шаги, прежде всего чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей», — подчеркнул Путин.

В ближайшие полгода все социальные пособия и льготы должны продлеваться автоматически, без дополнительных справок — если семья имеет право на льготы по ЖКХ, не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов для получения поддержки.

Все семьи, которые имеют право на маткапитал, в ближайшие три месяца — с апреля — получат дополнительно по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Президент также поручил правительству ускорить внедрение новой меры поддержки — выплаты на детей с 3 до 7 лет, чтобы семьи смогли получить их на месяц раньше, с июня.

Чуть ранее главы МИД стран «Большой семерки» (G7) провели видеоконференцию, на которой согласовали основные направления для совместной работы по противодействию мировой пандемии коронавируса. Об этом по итогам переговоров сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Изначально была запланирована встреча министров «семерки» в американском Питтсбурге, однако, в связи с пандемией коронавируса было принято решение изменить формат саммита.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 445 тысяч человек.

В связи с этим Маас отметил, что в первую очередь перед странами стоит задача справиться с медицинскими последствиями распространения вируса, в том числе за счет создания лекарства и вакцины, ограничить распространение болезни и оказать поддержку странам, которые хуже других защищены от пандемии.

Вторым важным направлением совместной работы стран G7 было названо преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией. Государства-члены «Большой семерки» намерены «сформулировать общий международный ответ для защиты глобальной торговли, действующей на основе правил». Как отметил Маас, антикризисные меры были предложены Германии совместно в Великобританией.

Стоит отметить, что в Китае на фоне спада активности коронавируса открылись около 600-700 кинотеатров. По состоянию на 25 марта в стране не было зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19 среди местных граждан, но инфекция была обнаружена у 38 иностранцев.