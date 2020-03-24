«Президентский завтрак»: получат ли школьники бесплатное питание

Товар есть, школьников нет

Введение незапланированного карантина в российских учебных заведениях может обернуться кризисом для компаний, которые поставляют продукты в школьные столовые. Письмо с просьбой спасти их от разорения премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направила Ассоциация предприятий отрасли социального питания. Копия документа есть в распоряжении «Газеты.Ru».

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Согласно данным письма, в 2019-2020 учебный год должен был продлиться 173 дня. Тем не менее, в планы поставщиков питания ворвались вынужденные каникулы — с 23 марта до 12 апреля включительно. Кроме того, в некоторых субъектах РФ образовательные учреждения закрылись досрочно — с 10 марта.

При этом внести оперативные изменения в рабочую схему систем социального питания уже не получится – по словам Плышевского, она работает по «постоплатной схеме». Это означает, что компании-поставщики уже понесли все расходы, которые им должны были возместить в течение 30 дней за фактический объем оказанных услуг. Однако из-за карантина питание так и не поступит в столовые.

«В период вынужденного приостановления деятельности образовательных учреждений услуги по организации питания соответственно предоставляться не будут, а

операторы питания будут нести расходы, связанные с понесенными затратами на ранее закупленную продукцию, а также на выплаты заработной платы персоналу, социальных отчислений, налоговых платежей, арендной платы и коммунальных расходов (при наличии) и прочие операционные расходы»,

— указано в тексте письма.

Под угрозой оказалась реализация указа президента РФ Владимира Путина, который в послании правительству распорядился с 1 сентября 2020 года обеспечивать каждого ученика начальной школы горячим питанием один раз в день за счет бюджета. Изначально о готовности к исполнению указа заявили практически все субъекты РФ, однако теперь, лишившись основного — а для многих единственного — источника доходов, компании могут разориться до наступления сентября.

«Этот период – серьезное испытание»

О тяжелых временах, которые грозят отрасли социального питания из-за карантина, «Газете.Ru» рассказал гендиректор ООО «Комбинат социального питания» города Ярославля Максим Вахруков. Его компания в 2020 году организует питание в 83 школах и 185 детских садах региона.

«Для нашей компании этот период – серьезное испытание. Почти 500 сотрудников останутся без работы. Но это не означает, что они будут уволены. По закону в случае вынужденного простоя работодатель все равно обязан выплачивать часть заработной платы, и, конечно, платить с нее отчисления в фонды. Выручки не будет, а затраты сократятся всего на 1/3, предприятие ждут серьезные убытки», — пояснил Вахруков.

По его словам, послание президента породило у игроков рынка надежду на развитию отрасли. Кроме того, у некоторых компаний стали появляться инвесторов. Однако теперь ситуация резко изменилась.

«По существующим контрактам, операторы получают оплату только за оказанную услугу. Соответственно, нет детей в школах, нет факта оказания услуг, нет оплаты. Заказчик в лице властей получают экономию бюджетных средств, а операторы – убытки. Большинство сокращают расходы, отказываются от запланированных инвестиций, пытаются сформировать подушку безопасности, а проекты развития – замораживают», — отметил он.

Вахруков подчеркнул, что некоторые регионы могут оказаться не готовы к реализации послания президента и принятого федерального закона, так как сейчас решают проблемы, вызванные пандемией, и не успевают подготовить необходимые документы.

Кроме того, властям также не хватает времени на разработку программы модернизации пищевых блоков — без этого важного этапа «президентского завтрака» школьникам придется ждать еще очень долго.

Как отметил руководитель АНО «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов, выделенные из бюджета на реализацию указа президента 100 млрд рублей должны были способствовать модернизации отрасли и привлечению новых компаний. Теперь же проект на грани срыва.

«Приход государственных инвестиций должен был позволить отрасли стать более интересной по объему гарантированных заказов и привлечь лучшие кейтеринговые компании. Но сейчас ясно, что этого не случится. Вместо этого мы встали перед лицом фатальной опасности — многие предприятия могут просто не дожить до осени. Сейчас непонятно, сколько продлится карантин, плюс летние каникулы уже близко. А откуда выручку брать?», — заявил Чернигов «Газете.Ru».

По его мнению, в условиях кризиса спасти компании от разорения может введение налоговых каникул по уплате различных налогов и страховых взносов. «Многие регионы сейчас вводят сухпайки — их будут выдавать вместо того питания, которое дети должны были получать в школах. Это тоже определенная поддержка», — заключил глава АНО.

«Наш рынок остановиться не может»

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщал ТАСС, что ведомство уже разрабатывает меры поддержки предприятиям общественного питания и гостиничному сектору в условиях карантина. «Газета.Ru» направила запрос в пресс-службу правительства, чтобы узнать, каким образом будет оказываться помощь сектору социального питания. На момент публикации заметки ответа не поступило.

При этом далеко не все представители отрасли отмечают наступление кризиса с приходом карантина. Так, категорически не согласен с коллегами оказался руководитель ООО «Мордовская кейтеринговая компания» Тимофей Фионов. Его организация обслуживает около 70 школ в Мордовии, а также отвечает за питание в детских садах Ульяновской области.

«Нашу отрасль кризис задел в той же степени, что и остальные — я бы не сказал, что происходит что-то экстраординарное и нужно бить в колокола. Нет никаких предпосылок для того, чтобы мы останавливали производство.

Несмотря на то что сейчас карантин, дети в школы все равно пойдут, пусть и через какое-то время. Я рассматриваю время карантина как возможность для подготовки компании к первому сентября — можно сократить расходы, посвятить время обучению персонала», — рассказал он «Газете.Ru».

Он также отметил, что карантины должны быть прописаны в годовом плане работы предприятия – каждая компания изначально готовится к возникновению таких периодов и прописывает риски. В связи с этим «президентским завтракам» ничего не угрожает, уверен Фионов:

«Я считаю, что это спекуляция какая-то. Президентский завтрак безусловно будет. Что касается готовности, то могу сказать, что в нашей республике она стопроцентная. Наш рынок остановиться не может – мы не кафе и не рестораны. Нужно просто пережить эту сложность».