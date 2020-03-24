«Высокая динамика»: 57 новых случаев заражения COVID-19 в РФ

На территории России за последние сутки выявили еще 57 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам здравоохранения сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, занимающий должность замглавы оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Теперь число инфицированных в России увеличилось до 495.

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Он также заявил, что хотя за 24 марта зафиксировано на 14 случаев заражения меньше, чем за предыдущий день, динамика распространения коронавируса все равно довольно высока.

По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания зарегистрированы в 14 регионах России. При этом в Москве выявили 28 зараженных человек, а общее количество случаев COVID-19 в столице достигло 290, из них два пациента находятся в тяжелом состоянии, а восемь – в состоянии средней тяжести.

Также, по сообщению Собянина, сейчас в столице около 500 человек наблюдаются медиками в связи с подозрением на заражение. Так как в Москве зафиксировано наибольшее количество заболевших, мэр столицы пообещал, что до конца недели в Москве проведут 13 тыс. тестов на коронавирус.

В то же время в Санкт-Петербурге зарегистрировали еще пять пациентов c COVID-19, в Воронежской и Свердловской областях – четыре новых случая, в Башкирии – три, в Липецкой, Орловской, Ленинградской областях и Приморском крае – по 2 новых случая, а в Чечне, Татарстане, Волгоградской и Самарской области – по одному.

По заявлению Собянина, все пациенты получили положительные результаты при первом же тестировании на инфекцию и сейчас находятся под контролем врачей. Также мэр Москвы сообщил, что большинство из заразившихся прибыли из заграничных стран. Всего, по данным Собянина, из-за рубежа за последние 10 дней в Россию прибыло около миллиона человек.

Также мэр Москвы попросил Путина ужесточить контроль по ситуации с коронавирусом со стороны губернаторов – он подчеркнул, что реальную картину распространения инфекции по регионам не знает никто. В частности, Собянин предложил распространить обязательный карантин для пожилых людей и на другие области страны.

«Аналогичную систему надо делать в Питере и всех городах-миллионниках, иначе система не справится», — заявил замглавы оперштаба.

При этом Собянин дал положительную оценку борьбе с коронавирусом в России – по его словам, благодаря принятым ранее мерам пик заболевания в России удастся сгладить.

Также мэр Москвы сообщил, что прямо перед совещанием посетил место строительства новой больницы для зараженных коронавирусом. «За две недели мы 40% объема выполнили. Я приехал в поле, показал пальцем, где строить. Сегодня там пять тысяч человек работает, через три недели скорее всего мы ее уже введем», — отметил он.

По словам Собянина, больница будет занимать один этаж и включать в себя общежитие для медперсонала. Он подчеркнул, что половина из коек медучреждения будут реанимационными. Мэр Москвы также пригласил Путина осмотреть новую больницу с вертолета, когда строительные работы завершатся.

Отметим, что за последние сутки, по данным оперштаба, на территории России выздоровели только 5 пациентов с коронавирусом – число всех вылечившихся от инфекции в РФ достигло 22.