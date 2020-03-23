«Спалю к чертовой бабушке»: как наказывают нарушителей карантина

В условиях распространения пандемии, когда многие в панике убегают от каждого кашлянувшего, часть населения Земного шара пребывает в непоколебимом спокойствии. Оставаться дома и соблюдать карантин многие люди считают излишней мерой, чем вызывают недовольство властей. Меры для борьбы с нарушителями у каждой страны свои.

Реклама

Так, в Италии, которая несколько дней назад обогнала Китай по количеству жертв коронавируса и достигла отметки в 6000 умерших, за нарушение карантинных мер ввели штраф — €206. Тем не менее, местное жители оценили личную свободу дороже и продолжали массово выходить из домов без причины. В связи с этим власти некоторых регионов — например, Ломбардии, по которой эпидемия ударила сильнее всего — уже подняли сумму наказания до €5 тыс. В некоторых случаях денежный штраф может быть также заменен на заключение под стражу на 3 месяца.

Тем не менее, такие меры далеко не на всех оказывают должное влияние: людей с пляжей на юге страны приходится разгонять вертолетами. Глава региона Кампанья Винченцо де Лука уже потребовал введения военного положения в регионе, так как убеждать граждан по-хорошему не хватает сил.

«Я слышал, что некоторые выпускники собираются отметить окончание школы, закатить вечеринку. Так вот, пришлю карабинеров и спалю всех напалмом к чертовой бабушке», — сказал Винченцо де Лука Первый канал.

В США людей, пренебрежительного относившихся к режиму самоизоляции и заразивших других, заставляют оплатить штраф в размере не более $100 тыс. или отбыть один год тюремного заключения, если это не повлекло за собой ничью смерть. В случае хотя бы одного летального исхода наказание повышается до $250 тыс. штрафа или года тюремного заключения. Для юридических лиц предусмотрено денежное наказание в размере $200 тыс., если нарушение не привело к смерти, $500 тыс., если кто-то заразился и в результате скончался.

Кроме того, в стране также действуют меры наказания со стороны местных властей — штаты ограничивают передвижение зараженных в пределах своих границ, федеральная юрисдикция распространяется на перемещающихся через границы штатов и госграницу. В частности, в штате Висконсин, если человек знает, что он заражен, и отказывается от карантина, его могут оштрафовать на $500 или арестовать на 30 суток. В штате Вайоминг прогулки по улицам вместо изоляции могут привести к штрафу до $10 тыс. и заключению сроком до года, а в Техасе — к лишению свободы до шести месяцев и штрафу в $2 тыс.

В Испании совет министров издал постановление, согласно которому местным жителям запрещено выходить из дома без необходимости. Ограничительные меры не касаются только тех, кому нужно выйти на работу, сходить в продуктовый магазин или аптеку, в банки или страховые компании. За несоблюдение приказов, запретов и инструкций предусмотрены штрафы от €1500 до €600 тыс.

По словам премьер-министра страны Педро Санчеса, в стране действуют самые суровые меры карантина. «Мы предприняли самые жесткие и строгие меры, без сомнения, в Европе, и одни из самых жестких в мире», — заявил он в обращения к гражданам.

Однако люди умудряются сопротивляться и в таких условиях — за последние дни в стране вынесено 30 тыс. предупреждений о нарушении карантина, задержаны 350 человек. За одной из нарушительниц острове Тенерифе полицейским пришлось даже залезть в бассейн — туристка из Великобритании не смогла позволить себе просидеть пять дней взаперти во время отпуска. В результате за сценой ее задержания наблюдал весь отель.

Во Франции гражданам также нельзя покидать дома — в случае нарушения с собой необходимо иметь предварительно заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения. Если такой бумаги полицейские не увидят, противникам карантина грозит штраф в размере €135. В случае повторного задержания отдать придется намного больше – €1500. Тем, кто будет уличен в нарушении карантина не менее четырех раз за 30-дневный период, грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 6 месяцев и штраф в размере €3700.

Тем не менее, напугать французов оказалось сложно — с начала карантина на нарушение ограничений во Франции оштрафованы около 92 тыс. жителей страны. Президент Франции Эммануэль Макрон уже признал, что французы не восприняли объявленные меры по борьбе с распространением коронавируса с необходимой серьезностью.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер оказался еще более недоволен гражданами, поэтому не постеснялся выражений. «Некоторые считают себя маленькими героями, если нарушают правила. Но нет, в этом случае ты просто ведешь себя, как идиот, и в первую очередь являешься угрозой для самого себя», — заявил Кастанер в эфире радиостанции Europe 1.

Первым крупным французским городом, где местные власти ввели комендантский час, стала Ницца.

21 марта соответствующее постановление подписал мэр города Кристиан Эстрози. Выход на улицу запрещен всем кроме медицинских или социальных работников. При этом с восьми вечера в городе приглушают освещение, чтобы показать: выход из дома запрещен.

В Германии с 23 марта запретили собираться больше чем по двое, выходить куда-то можно только вместе с родственниками, проживающими в одном доме. Кроме того, в публичных местах должно соблюдаться минимальное расстояние между людьми — не менее 1,5 метра. Местным жителям нельзя устраивать вечеринки ни в общественных и частных местах, ни в квартирах. Нарушения ограничений контролируются регулирующими органами и наказываются.

В Бельгии с 18 марта действует режим тотального карантина: до 5 апреля ограничено передвижение населения (за исключением случаев крайней необходимости), введен запрет на собрания. Полиция также следит за тем, чтобы граждане соблюдали дистанцию в 1,5 метра друг от друга.

В Польше, в свою очередь, ввели режим эпидемии и требуют с нарушителей карантина штраф в 30 тыс. злотых (€6 518).

В Австралии за отказ от самоизоляции граждане, заразившиеся коронавирусом, могут быть арестованы на год или приговорены к штрафу в размере до $50 тыс. Аргентина наказывает местных нарушителей заключением от трех до 15 лет и штрафом до $1,6 тыс, Израиль — на срок до трех лет по небрежности и до семи в случае намеренного выхода из самоизоляции.

На Мальте за нарушение карантина придется отдать очень внушительный штраф — €14 тыс. В Хорватии такие жестокие меры действуют только за повторное нарушение (€15 тыс.), в то время как за одноразовое нарушение всего €1,1 тыс. В Сингапуре незаконный выход на улицу обойдется в $7 тыс.

В Китае в разгар эпидемии к вопросу карантина подошли намного серьезнее, чем в остальных странах — как показывает число выздоровевших, это было полезно. Согласно Уголовному кодексу Китая, для тех, кто знает о своем диагнозе и продолжает посещать общественные места, предусмотрена смертная казнь. В общей сложности, китайские власти объявили 21 вид преступлений, связанных со вспышкой COVID-19. Среди них: отказ от лечения, самовольный выход на улицу в городах на карантине и повреждение защитных костюмов медиков. Жители Китая также могут быть приговорены к тюремному заключению — вплоть до пожизненного срока.

При въезде в страну лица отказывающиеся пройти меры карантинного контроля или сопротивляющиеся службам санитарного надзора могут быть оштрафованы на сумму до $700.

Вводить строгие карантинные меры в РФ пока не собираются. Туристы, которые были в странах с неблагоприятной обстановкой, отправляются на самоизоляцию — в случае нарушения их отыщут и попросят вернуться домой.

Держаться на расстоянии не менее двух метров друг от друга рекомендовано только пожилым людям — наиболее уязвимой группе в борьбе с COVID-19.

Тем не менее, запросто попасть в СИЗО могут те, кто нарушил карантин по коронавирусу и сбежал из больницы — это влечет уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет (статья 236 УК РФ). COVID-19 внесен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (постановление правительства РФ от 31.01.2020 №66). Соблюдение режима отслеживается с помощью видеонаблюдения.