Карантин обоснован: назван инкубационный период COVID-19

«Исследователи подсчитали, что на каждые 10 000 человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится всего лишь около 101 человека, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания», — указывается в сообщении Роспотребнадзора.

Реклама

Понимание инкубационного периода позволит медикам и властям стран принимать более действенные меры для того, чтобы коронавирус сошел на нет.

Стоит добавить, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла информацию о том, что привитые от сезонного гриппа люди лучше переносят коронавирус или болеют им в легкой форме. По словам официального представителя организации Тарика Язаревича, научных свидетельств достоверности такого факта не существует. Также он не подтвердил слухи о том, что коронавирус способен распространяться при употреблении воды из-под крана.

Со своей стороны итальянские ученые также сделали открытие по COVID-19 — оказывается, коронавирус нового типа наиболее опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщается в отчете Итальянского общества инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия.

Риск летального исхода после заражения коронавирусом при наличии сердечно-сосудистого заболевания увеличивается на 10,5%, говорится в отчете.

Отмечается, что риск смерти повышают также диабет (на 7,3%), хронические заболевания дыхательных путей (на 6,5%), гипертония (на 6%) и онкологические заболевания (на 5,6%).

Накануне стало известно, что Россия окажет помощь Италии, наиболее пострадавшей от CODID-19 стране Европы. Об этом российский президент Владимир Путин уведомил итальянского премьера Джузеппе Конте в ходе телефонных переговоров. Стороны обсудили сложившуюся вокруг пандемии коронавируса ситуацию, а также меры борьбы против инфекции.

«Условлено о тесном взаимодействии в борьбе с коронавирусом. В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Планируется, что Россия поставит Италии средства защиты, мобильные комплексы на базе «Камаза» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также оборудование, в том числе медицинское. Кроме того, в наиболее пострадавшие районы Италии для практического содействия будут направлены бригады российских специалистов.

«Поставки будут осуществляться по линии Министерства обороны с задействованием самолетов Воздушно-космических сил», — добавили в Кремле. Отмечается, что премьер-министр Италии выразил благодарность за помощь и поддержку в столь непростое время.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин решил помочь Италии, так как в настоящий момент ситуация с распространением вируса в этой стране очень тяжелая.

«Как известно, Италия переживает крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию. Принимая решение об оказании помощи Итальянской Республике, Путин прежде всего исходил из гуманитарных соображений», — обратил внимание Песков.

Представитель главы РФ также подчеркнул, что с серьезной угрозой коронавируса столкнулись практически все страны.

«Для победы над ним нам всем необходимо объединение усилий и возможностей. Только так, вместе, все страны могут взять под контроль распространение этого вируса», — считает представитель Кремля.

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае. По словам специалиста, главный синдром, который дает коронавирус — это пневмония. Если у человека нет пневмонии, он не умрет от коронавируса.