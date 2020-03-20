Вклад в будущее: Путин назначил пособия на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей от 3 до 7 лет включительно. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Реклама

Обязательства по данным выплатам будут осуществляться софинансированием как региональными средствами, так и за счет бюджетных ассигнований.

Ежемесячное пособие будет выплачиваться семьям с доходами ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Размер выплаты составит 50% от прожиточного минимума для ребенка — приблизительно 5,5 тыс. рублей.

В этой связи правительству РФ поручено в срок до 1 апреля утвердить порядок и условия предоставления выплат.

«До 30 ноября 2020 года провести оценку уровня доходов семей, по итогам принять меря для увеличения с 1 января 2021 года размера выплаты», — говорится в указе.

Главам же субъектов главой государства рекомендовано не учитывать данную выплату в составе доходов семьи.

Месяц назад Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала. Документ опубликован на портале правовой информации.

Принятые поправки, в частности, устанавливают размер маткапитала за первого ребенка в размере 466 617 руб. При рождении второго ребенка он увеличивается на 150 тыс. руб.

Те, кто не получал материнский капитал на «первенца», могут получить его на второго или последующих детей в полном размере — 616 617 тысяч рублей. В документе также прописано требование ежегодно индексировать сумму выплат.

Сама программа материнского капитала продлена до 2026 года.

«Безусловно, эти решения будут способствовать росту уверенности молодых семей в будущем. В целях начала их скорейшей реализации Минтруд России в кратчайшие сроки подготовит необходимые подзаконные акты», — заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Новые задачи для правительства Путин поставил в ходе послания Федеральному собранию, которое было озвучено 15 января.

В частности, по словам президента, нужно повысить коэффициент рождаемости в стране до 1,7. Для того, чтобы выйти из «демографической ловушки», предложен был целый комплекс мер.

Демографические меры, объявленные президентом, потребуют 400-450 миллиардов рублей дополнительных расходов бюджета в 2020 году, оценивал глава Минфина Антон Силуанов.

«В этом году это около 400–450 млрд рублей, в следующем гораздо выше», — высказывал мнение чиновник.

Расходы бюджета на материнский капитал через несколько лет стабилизируются на уровне 250-290 млрд рублей в год, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова.

В середине нынешнего месяца Совет Федерации одобрил в среду президентский закон о поправках в Конституцию. За проголосовали 160 сенаторов, против — один, трое воздержались.

В главный документ России, среди прочего, были внесены поправки о том, что дети являются «важнейшим приоритетом государственной политики России». Государство, отмечается в статье, должно создать условия для духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей, а также для воспитания патриотизма.

Кроме того, чуть ранее Путин подписал закон о внесении изменений в Семейный кодекс.

Изменения вносятся в статью 86 Семейного кодекса «Участие родителей в дополнительных расходах на детей». Новые правила позволят привлекать каждого из родителей к участию в несении дополнительных расходов, касающихся оплаты жилья для ребенка.

В соответствии с новым законом, суд сможет привлекать родителей к оплате расходов при отсутствии жилого помещения, пригодного для постоянного проживания несовершеннолетнего.

В декабре прошлого года президент подписал закон о единых организационных и технических основах для зачисления детей в детские сады в порядке электронной очереди. Согласно документу, прием в детсады осуществляется путем распределения с использованием региональных информационных систем.

Так, закон предусматривает установление правового статуса на данный момент работающих информационных систем. Данные из региональных систем будут передаваться в федеральную информационную систему доступности школьного образования.

Родители ребенка будут получать информацию об индивидуальном номере заявления и дате его подачи, а также о статусе его обработки, об изменениях и последовательности выделения места в детсаде, о документе о зачислении ребенка в детсад. Данные будут находиться на едином федеральном либо региональном портале государственных и муниципальных услуг.