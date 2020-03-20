В девяти регионах: 54 новых случая заражения COVID-19 в РФ

В России количество зараженных новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 54 человека. Инфицированные обнаружены в 9 регионах страны. Из них 33 — в Москве.

Реклама

Еще шесть — в Якутии. Один из них — гендиректор Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) Андрей Коробов. Он отметил в своем видеообращении, что чувствует себя хорошо. «Хочу подчеркнуть, что ситуация с коронавирусом очень сильно перегрета СМИ и в соцсетях. По сути он не отличается от ежегодного гриппа. У меня на данный момент нет температуры уже четвертый день, и я чувствую себя отлично», — сообщил он.

Новые случаи заболевания также зафиксированы в Санкт-Петербурге и Самарской области. Там по четыре новых инфицированных пациента. По два случая в Кировской и Новосибирской областях. И еще по одному заболевшему в трех регионах страны. В новосибирском штабе по противодействию COVID-19 сообщили, что два новых случая заражения были выявлены у контактировавших с женщинами, одна из которых недавно была в Швейцарии, а другая — в Великобритании.

Роспотребнадзор резюмирует, что всего в России зафиксировано 253 случая заражения коронавирусной инфекцией.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 69 075 человек, по состоянию на 19.03.2020 под контролем остаются 27 487 человек», — говорится в сообщении ведомства.

При этом специалисты напоминают, что для профилактики заболевания следует соблюдать правила личной гигиены. «Часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками», — напоминает ведомство об основных действиях, которые помогут не заразиться.

Главврач столичной клинической больницы №40, где проходят лечение большинство зараженных COVID-19 из Москвы, Денис Проценко отметил, что средний возраст пациентов постепенно увеличивается. Ранее эта новая больница была оборудована для приема людей с подозрением на коронавирус и для тех, чьи результаты тестов оказались положительны.

«Сейчас у нас 62 COVID-подтвержденных пациента, мы это не скрываем. Ситуация напряженная, потому что тот тренд, который начинает потихоньку расти — средний возраст пациентов», — рассказал врач в интервью телеканалу «Россия 24».

Он пояснил, что ранее в больницу в основном поступали «молодые ребята и девчонки, которые приехали из Италии». «Мы понимали, что это объясняло отсутствие у нас тяжелых пациентов... Сейчас мы видим, что этот средний возраст от 35 стал сползать в сторону 37, 39, и появляются пожилые пациенты, где мы должны быть настороже», — подчеркнул Проценко.

По его словам, в больнице в Коммунарке находятся шесть пожилых пациентов, у которых подтвержден коронавирус. Один из них находится в отделении реанимации. Всего в столице зафиксирован 131 случай заражения.

При этом среди новых случаев выявленного заболевания есть двое несовершеннолетних, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Москве.

«Большинство случаев — завозные. Среди заболевших есть двое несовершеннолетних, один из них не посещал школу после прилета; второй — не ходил на занятия с 12 марта, в настоящий момент эта школа закрыта на карантин», — утверждают в штабе.

При этом обращается внимание, что специалисты установили круг лиц, с которыми контактировали заболевшие. В том числе определены пассажиры рейсов, которыми летели больные люди. Полный список рейсов, которыми передвигались все столичные инфицированные, можно увидеть на сайте московского оперштаба.

По словам главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, есть несколько вариантов развития пандемии коронавируса в России.

«Если мы пойдем по итальянскому взрыву, мы сентябрь будем считать хорошей историей», — отметил он в разговоре с RT. Проценко подчеркнул, что если Россия последует опыту Китая, то «все закончится в мае-июне» — в то время года, когда заканчивается сезон распространения респираторных заболеваний.

Напомним, что на данный момент по всему миру зафиксированы более 256 тыс. зараженных, жертвами стали почти 10,5 тыс. человек. Вылечились почти 90 тыс. человек.