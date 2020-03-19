Не по сезону: что синоптики обещают москвичам

Предстоящую неделю большинству москвичей рекомендуют провести дома — наблюдать за погодой придется из окна. Да и радовать она нас особо не собиралась, предупреждают эксперты погодного центра https://www.meteovesti.ru/«Фобос».

В пятницу, 20 марта, в столицу придут холодные воздушные массы — днем температура еще продержится в рамках +4…+6°C, но уже к ночи опустится до -4…-2°С. Ветер при этом будет дуть порывистый, 4-9 м/с.

Гулять в сложившихся обстоятельствах не стоит — а вот затеять семейный просмотр кинолент будет иметь смысл: почему бы, например, не освежить в памяти самую прибыльную серия фильмов в истории кино, которая в свое время смогла взять все «Оскары», на которые была номинирована — кинотрилогия «Властелин колец».

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Хорошим способом собрать всех домочадцев у экрана может стать и другой фильм-альманах — «Мамы». Его можно посмотреть всей семьей, порадоваться, что вы есть друг у друга, и осознать, что за время, которое в случае самоизоляции предстоит провести бок о бок, нужно очень постараться не переругаться.

Найти все эти фильмы в общем доступе будет теперь легче, так как онлайн-кинотеатр Okko с 16 марта предлагает получить пакет подписок бесплатно на 14 дней. Для этого нужно разобраться с установкой бота Okkobro в Telegram, который поможет в дальнейших действиях на пути к просмотру любимых фильмов. Онлайн-кинотеатр Ivi, в свою очередь, приглашает новых подписчиков получить доступ к кино-галерее всего за 1 рубль до конца марта. Также бесплатный доступ к своему контенту до конца апреля предоставляют «Кинопоиск HD» и онлайн-сервис more.tv.

Проснувшись попозже в выходной день, 21 марта, и выглянув в окно, вы поймете, что выходить на улицу по-прежнему не стоит. Согласно прогнозам синоптиков, даже в дневное время столбики термометров с трудом преодолеют нулевую отметку, а ближе к ночи и вовсе сползут до -5…-3°С. Кроме того, неприятный сюрприз приготовило и атмосферное давление, которое повысится до 752 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Для того чтобы отвлечь себя от неприятной картинки за окном, можно затеять дома генеральную уборку. Наверняка, у многих на душе есть грешок в виде неразобранных антресолей и шкафов, которые уже давно ждут своего часа. Вполне возможно, что где-то в глубине вас дожидается давно забытая любимая блузка или брюки, которые незаслуженно были отправлены в дальний ящик из-за отсутствия времени пришить пуговицу. Для особо трудолюбивых также совет: начинайте сажать цветы. Раз уж на улице любоваться зеленью не приходится, то можно окружить себя ею своими усилиями.

Воскресенье, 22 марта, также не порадует температурными значениями, которые опустятся на 2-3 градуса ниже нормы и составят всего -2…0°С. Днем даже возможен кратковременный снег, который окончательно уверит вас: выходные дома — это очень даже хорошо. Ночью термометры покажут в пределах -6°С, а атмосферное давление продолжит набирать обороты: барометры улыбнутся вам неприветливым и слишком высоким 763 мм рт. ст.

Чтобы напомнить всему миру о том, что жизнь продолжается, оперный театр Metropolitan Opera, расположенный в Нью-Йорке, запускает онлайн-трансляции, которые будут доступны пользователям в течении 20 часов. В частности, 22 марта можно посмотреть записи оперы Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур», которая прошла в феврале 2009 года, и «Евгений Онегин» (2007 год). Главную партию в последней исполнили Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский. Расположившись дома с чашкой чая, можно почувствовать себя путешественником не только в пространстве, но и во времени.

В начале новой рабочей недели сохранится не по сезону прохладная погода. В понедельник, 23 марта дневная температура составит +1…+3°С, существенных осадков не ожидается. Ночью показатели опустятся до -6…-4°С. Атмосферное давление будет по-прежнему высоким — 766 мм рт. ст.

Продолжая неделю домашних развлечений, можно устроить с родственниками вечер настольных игр — Alias, Уно, Активити помогут убить время. если в правилах разбираться не хочется, можно просто вспомнить классическую «мафию» или «крокодила», которые уже много лет помогают не тосковать на вечеринках, где люди мало знакомы друг с другом.

Если игры кажутся слишком легкомысленным развлечением, можно организовать клуб по интересам. Вы давали себе обещание больше читать в новом году, а на дворе уже март? Условьтесь с друзьями прочитать одно произведение за определенный срок и рассказывать о книге на заседании импровизированного литературного салона, которое можно устроить по Skype.

Во вторник, 24 марта, в столице будет светить яркое солнце, из-за которого вам покажется, будто на улице наступила прекрасная погода для прогулок. Но выходить из комнаты — по-прежнему будет ошибкой. Да и на улице будет прохладно — +3…+5°С днем и -4…-2°С ночью, а легкая слабость из-за высокого атмосферного давления (767 мм рт. ст.) сохранится.

Вечером можно устроить просмотр репертуара Венской государственной оперы, которая открыла видеоархивы спектаклей и ежедневно транслирует записи выступлений бесплатно. 24 марта будут, например, показывать оперу Доницетти «Элексир любви» — покупка билеты на эту веселую постановку могла бы мощно ударить по кошельку, однако теперь у вас есть возможность посмотреть ее абсолютно бесплатно.

Те, кто по каким-либо причинам совершенно невосприимчив к опере, могут вместо этого устроить тур по музеям, которые так давно хотелось посетить. Теперь в цифровом формате свои архивы представляют Лувр , Британский музей с онлайн-коллекцией из более 3,5 млн экспонатов, музей Сальвадора Дали и даже NASA. Напоминаем, все онлайн-прогулки можно совершить совершенно бесплатно — наслаждайтесь.

В среду, 25 марта, погода наконец придет в себя — днем будет солнечно, температура поднимется до +2…+7°С. Однако ночью заморозки все же сохранятся: термометры покажут -5…0°С. Зато ветер практически утихнет — всего 1-6 м/с.

Свободное время в среду рекомендуем посвятить посещению Филармонии им. Д.Д. Шостаковича в Санкт-Петербурге – в онлайн-формате, конечно. Она будет транслировать на своем сайте и YouTube-канале занимательный концерт— Прокофьев и Шостакович в исполнении Академического оркестра Филармонии. В антракте зрители также смогут посмотреть интервью с музыкантами или лекцию музыковеда.

В четверг, 26 марта, будет малооблачно и без осадков. Температура составит +4…+9°С днем и -2…+3°С ночью. А вам предлагается заняться самообразованием — время теперь на это есть, а бесплатную подписку на курсы открыли Санкт-Петербургский госуниверситет, Coursera, Arzamas и другие образовательные платформы.

Так, площадка Coursera предоставляет доступ к почти четырем тысячам курсов университетов всего мира – этот жест щедрости будет действовать до 31 июля. Arzamas по промокоду КАРАНТИН до 15 апреля разрешает бесплатно подписаться на все курсы. В частности будут доступны подкаст «Зачем я это увидел?» от искусствоведа Ильи Доронченкова и редактора Кирилла Головастикова о самых громких выставках в Москве и в мире, а также курсы «Что мы знаем об Антихристе» и «Как читать любимые книги по-новому».

СПбГУ, в свою очередь, с 17 марта открыл бесплатный доступ к своим курсам «Язык эффективной коммуникации», «Искусство продаж», «Стартап: как вырасти в успешный бизнес», которые состоятся в ближайшее время.

В пятницу, 27 марта, вы можете смело похвалить себя за эффективно проведенную неделю и просто расслабиться. Будет ярко светить солнце, поэтому можно даже немного прогуляться, не посещая места массового скопления людей. Вернувшись домой все же не забудьте тщательно помыть руки и лицо, как учит нас Всемирная организация здравоохранения.

Днем будут стоять благоприятные +4…+9°С тепла, ночью градус немного опустится – до -2…+3°С. А вот атмосферное давление будет по-прежнему высоким: 765 мм рт. ст..