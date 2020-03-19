Не по сезону: что синоптики обещают москвичам

Прогноз погоды в Москве с 20 по 27 марта

На будущей неделе погода в Москве будет располагать к самоизоляции — температура опустится ниже климатической нормы. За окном будет светить солнце, но не стоит ему верить. «Газета.Ru» приготовила советы по проведению досуга, которые точно заставят вас отложить прогулки до лучших времен.

Предстоящую неделю большинству москвичей рекомендуют провести дома — наблюдать за погодой придется из окна. Да и радовать она нас особо не собиралась, предупреждают эксперты погодного центра https://www.meteovesti.ru/«Фобос».

В пятницу, 20 марта, в столицу придут холодные воздушные массы — днем температура еще продержится в рамках +4…+6°C, но уже к ночи опустится до -4…-2°С. Ветер при этом будет дуть порывистый, 4-9 м/с.

Гулять в сложившихся обстоятельствах не стоит — а вот затеять семейный просмотр кинолент будет иметь смысл: почему бы, например, не освежить в памяти самую прибыльную серия фильмов в истории кино, которая в свое время смогла взять все «Оскары», на которые была номинирована — кинотрилогия «Властелин колец».

Хорошим способом собрать всех домочадцев у экрана может стать и другой фильм-альманах — «Мамы». Его можно посмотреть всей семьей, порадоваться, что вы есть друг у друга, и осознать, что за время, которое в случае самоизоляции предстоит провести бок о бок, нужно очень постараться не переругаться.

Найти все эти фильмы в общем доступе будет теперь легче, так как онлайн-кинотеатр Okko с 16 марта предлагает получить пакет подписок бесплатно на 14 дней. Для этого нужно разобраться с установкой бота Okkobro в Telegram, который поможет в дальнейших действиях на пути к просмотру любимых фильмов. Онлайн-кинотеатр Ivi, в свою очередь, приглашает новых подписчиков получить доступ к кино-галерее всего за 1 рубль до конца марта. Также бесплатный доступ к своему контенту до конца апреля предоставляют «Кинопоиск HD» и онлайн-сервис more.tv.

Проснувшись попозже в выходной день, 21 марта, и выглянув в окно, вы поймете, что выходить на улицу по-прежнему не стоит. Согласно прогнозам синоптиков, даже в дневное время столбики термометров с трудом преодолеют нулевую отметку, а ближе к ночи и вовсе сползут до -5…-3°С. Кроме того, неприятный сюрприз приготовило и атмосферное давление, которое повысится до 752 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Для того чтобы отвлечь себя от неприятной картинки за окном, можно затеять дома генеральную уборку. Наверняка, у многих на душе есть грешок в виде неразобранных антресолей и шкафов, которые уже давно ждут своего часа. Вполне возможно, что где-то в глубине вас дожидается давно забытая любимая блузка или брюки, которые незаслуженно были отправлены в дальний ящик из-за отсутствия времени пришить пуговицу. Для особо трудолюбивых также совет: начинайте сажать цветы. Раз уж на улице любоваться зеленью не приходится, то можно окружить себя ею своими усилиями.

Воскресенье, 22 марта, также не порадует температурными значениями, которые опустятся на 2-3 градуса ниже нормы и составят всего -2…0°С. Днем даже возможен кратковременный снег, который окончательно уверит вас: выходные дома — это очень даже хорошо. Ночью термометры покажут в пределах -6°С, а атмосферное давление продолжит набирать обороты: барометры улыбнутся вам неприветливым и слишком высоким 763 мм рт. ст.

Чтобы напомнить всему миру о том, что жизнь продолжается, оперный театр Metropolitan Opera, расположенный в Нью-Йорке, запускает онлайн-трансляции, которые будут доступны пользователям в течении 20 часов. В частности, 22 марта можно посмотреть записи оперы Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур», которая прошла в феврале 2009 года, и «Евгений Онегин» (2007 год). Главную партию в последней исполнили Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский. Расположившись дома с чашкой чая, можно почувствовать себя путешественником не только в пространстве, но и во времени.

В начале новой рабочей недели сохранится не по сезону прохладная погода. В понедельник, 23 марта дневная температура составит +1…+3°С, существенных осадков не ожидается. Ночью показатели опустятся до -6…-4°С. Атмосферное давление будет по-прежнему высоким — 766 мм рт. ст.

Продолжая неделю домашних развлечений, можно устроить с родственниками вечер настольных игр — Alias, Уно, Активити помогут убить время. если в правилах разбираться не хочется, можно просто вспомнить классическую «мафию» или «крокодила», которые уже много лет помогают не тосковать на вечеринках, где люди мало знакомы друг с другом.

Если игры кажутся слишком легкомысленным развлечением, можно организовать клуб по интересам. Вы давали себе обещание больше читать в новом году, а на дворе уже март? Условьтесь с друзьями прочитать одно произведение за определенный срок и рассказывать о книге на заседании импровизированного литературного салона, которое можно устроить по Skype.

Во вторник, 24 марта, в столице будет светить яркое солнце, из-за которого вам покажется, будто на улице наступила прекрасная погода для прогулок. Но выходить из комнаты — по-прежнему будет ошибкой. Да и на улице будет прохладно — +3…+5°С днем и -4…-2°С ночью, а легкая слабость из-за высокого атмосферного давления (767 мм рт. ст.) сохранится.

Вечером можно устроить просмотр репертуара Венской государственной оперы, которая открыла видеоархивы спектаклей и ежедневно транслирует записи выступлений бесплатно. 24 марта будут, например, показывать оперу Доницетти «Элексир любви» — покупка билеты на эту веселую постановку могла бы мощно ударить по кошельку, однако теперь у вас есть возможность посмотреть ее абсолютно бесплатно.

Те, кто по каким-либо причинам совершенно невосприимчив к опере, могут вместо этого устроить тур по музеям, которые так давно хотелось посетить. Теперь в цифровом формате свои архивы представляют Лувр , Британский музей с онлайн-коллекцией из более 3,5 млн экспонатов, музей Сальвадора Дали и даже NASA. Напоминаем, все онлайн-прогулки можно совершить совершенно бесплатно — наслаждайтесь.

В среду, 25 марта, погода наконец придет в себя — днем будет солнечно, температура поднимется до +2…+7°С. Однако ночью заморозки все же сохранятся: термометры покажут -5…0°С. Зато ветер практически утихнет — всего 1-6 м/с.

Свободное время в среду рекомендуем посвятить посещению Филармонии им. Д.Д. Шостаковича в Санкт-Петербурге – в онлайн-формате, конечно. Она будет транслировать на своем сайте и YouTube-канале занимательный концерт— Прокофьев и Шостакович в исполнении Академического оркестра Филармонии. В антракте зрители также смогут посмотреть интервью с музыкантами или лекцию музыковеда.

В четверг, 26 марта, будет малооблачно и без осадков. Температура составит +4…+9°С днем и -2…+3°С ночью. А вам предлагается заняться самообразованием — время теперь на это есть, а бесплатную подписку на курсы открыли Санкт-Петербургский госуниверситет, Coursera, Arzamas и другие образовательные платформы.

Так, площадка Coursera предоставляет доступ к почти четырем тысячам курсов университетов всего мира – этот жест щедрости будет действовать до 31 июля. Arzamas по промокоду КАРАНТИН до 15 апреля разрешает бесплатно подписаться на все курсы. В частности будут доступны подкаст «Зачем я это увидел?» от искусствоведа Ильи Доронченкова и редактора Кирилла Головастикова о самых громких выставках в Москве и в мире, а также курсы «Что мы знаем об Антихристе» и «Как читать любимые книги по-новому».

СПбГУ, в свою очередь, с 17 марта открыл бесплатный доступ к своим курсам «Язык эффективной коммуникации», «Искусство продаж», «Стартап: как вырасти в успешный бизнес», которые состоятся в ближайшее время.

В пятницу, 27 марта, вы можете смело похвалить себя за эффективно проведенную неделю и просто расслабиться. Будет ярко светить солнце, поэтому можно даже немного прогуляться, не посещая места массового скопления людей. Вернувшись домой все же не забудьте тщательно помыть руки и лицо, как учит нас Всемирная организация здравоохранения.

Днем будут стоять благоприятные +4…+9°С тепла, ночью градус немного опустится – до -2…+3°С. А вот атмосферное давление будет по-прежнему высоким: 765 мм рт. ст..