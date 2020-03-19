Фейки о коронавирусе: россиянку отдадут под суд

Полиция выявила женщину из города Свободного Амурской области, распространявшую ложную информацию об эпидемии коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлены факты распространения не соответствующих действительности сведений о коронавирусе. В частности, сообщалось о заболевших гражданах на территории Амурской области. Данная информация является ложной», — говорится в сообщении.

На жительницу Свободного составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации». Наказание для физических лиц по этой статье составляет от 30 до 100 тыс. рублей – с конфискацией средства совершения правонарушения.

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Для должностных лиц штраф выше – до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц – до полумиллиона рублей.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова ранее заявила журналистам, что эпидемическая ситуация в регионе стабильна. Новые случаи заболевания COVID-19 не подтверждаются, заболеваемость респираторными инфекциями ниже пороговых значений и показателей соседних регионов Дальнего Востока.

18 марта Владимир Путин призвал не верить вбросам и фейкам о распространении коронавируса в России. «Кто-то это делает бессознательно, а кто-то осознанно с целью посеять недоверие к тому, что делают власти на региональном, на федеральном уровне, муниципальном, панику какую-то вызвать», — возмутился глава государства.

Президент России считает, что информация о масштабах распространения коронавируса в России, предоставляемая государством, является объективной.

13 марта власти Краснодарского края назвали не соответствующими действительности слухи о нескольких заразившихся коронавирусом в регионе. Этот фейк активно распространялся по социальным сетям. Репостились сообщения, что на Кубани якобы не один человек заразился коронавирусом, а несколько, и эти заболевшие находятся в Динском районе, Славянске-на-Кубани, станице Полтавской и других населенных пунктах.

За неделю до этого в мессенджерах и группах в соцсетях активно разбрасывались поддельные аудиозаписи о панике в Москве и других крупных городах РФ, десятках тысяч зараженных и военном положении.

Фейки о коронавирусе распространяются по всей планете. В Турции задержаны 24 человека, которые распространяли в соцсетях заведомо ложную информацию о COVID-19. Всего по данному делу были выявлены 137 лиц, которые рассылали недостоверные и провокационные сообщения о вирусе.

Как сообщает газета The Financial Times, Евросоюз считает, что Москва распространяет дезинформацию о ситуации с коронавирусом в европейских странах. Подконтрольные Кремлю информационные ресурсы якобы намеренно вводят граждан ЕС в заблуждение относительно ситуации с пандемией. Их цель — разделить европейское общество, добившись паники и страха.

Наиболее активно фейковые новости о коронавирусе распространяются в соцсетях. Авторы доклада указывают, что дезинформацией занимаются те же аккаунты, которые ранее активно освещали протесты «желтых жилетов» во Франции.

Теперь в этих же аккаунтах появляются посты, что коронавирус является искусственной болезнью, которую страны Запада превратили в оружие. Активно, по мнению авторов документа, продвигаются идеи о том, что европейские правительства неспособны взять ситуацию под контроль, а крупные компании наживаются на пандемии. Кроме того, эти аккаунты пишут об эффективности мер, предпринимаемых российскими властями для борьбы с вирусом. В докладе указывается, что подобные сообщения распространяются на французском, английском, немецком, итальянском и испанском языках.

Комментируя эту информацию, собеседник издания в Брюсселе отметил, что распространение подобных фейков может подорвать доверие европейцев к национальным системам здравоохранения и помешать эффективной борьбе с пандемией.

До этого с аналогичными обвинениями в адрес России выступили в США. В конце февраля в Госдепе заявили, что в социальных сетях есть связанные с Россией аккаунты, которые ведут координированную кампанию по распространению ложной информации о коронавирусе.

«Они нас обвиняют? Они наплевательски отнеслись к этой пандемии. Не закрывали границы, не сообщали своему населению об опасности. Заражаемость там одна из самых высоких в мире. И нас они в чем-то обвиняют? Это очередная попытка найти виноватых»,

— заявил вскоре после этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с НСН.