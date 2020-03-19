Новый режим занятости: как вирус меняет Трудовой кодекс

Поправки в Трудовой кодекс, которые могут привести к появлению нового рабочего режима, предлагает внести Общероссийский народный фронт (ОНФ). Как сообщает газета «Известия», могут узаконить неполную дистанционную занятость.

ОНФ предлагает совместить в ТК «удаленку» и работу в офисе – сейчас кодекс предполагает выбор лишь одного формата занятости. Авторы идеи предлагают легализовать перевод сотрудников на удаленную работу на фоне распространения по всему миру коронавируса нового типа – COVID-19.

Уже в этом месяце инициативу предлагается обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) вместе с представителям Минтруда, профсоюзов и объединений работодателей.

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Официально статья будет называться «Временная удаленная работа». Этот режим возможно установить на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Сотрудник сможет самостоятельно выбирать место для «удаленки», а зарплата его снижаться при этом не должна.

Глава проекта ОНФ «Профстажировки 2.0» Илья Семин в разговоре с «Известиями» заявил, что даже без коронавируса в мегаполисах каждый второй сотрудник совмещает работу из офиса и дома – поэтому и предлагается ввести эту форму занятости в ТК.

Напомним, 18 марта мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичных работодателей перевести хотя бы часть своих сотрудников на удаленную работу в связи с кампанией по борьбе с коронавирусом.

«[Прошу] по возможности, перевести часть ваших работников на работу из дома. Особенно это касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу. Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией», – заявил столичный градоначальник.

По словам Собянина, было бы «неплохо» на этой стадии борьбы с COVID-19 перевести на «удаленку» 15-30% офисных работников. Мэр также призвал не подменять удаленную работу из дома «вынужденными отпусками за свой счет».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал в среду подмосковных работодателей перевести сотрудников на удаленный режим работы.

«Так мы сможем не только оградить людей от опасных контактов в офисах, но и снизим нагрузку на общественный транспорт. Это возможно сделать, а значит, это должно быть сделано», — заявил Воробьев. Он подчеркнул, что такой режим работы — не вынужденный отпуск за свой счет, и сотрудники должны выполнять свои обязанности при полной выплате зарплаты.

Администрацию главы государства пока не планируют переводить на удаленную работу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«[АП] – это крупный офис, но не один из самых крупных», — отметил представитель Кремля.

По его словам, пока нет оснований менять режим работы администрации. «Администрация работает в обычном режиме с необходимыми мерами предосторожности, которые актуальны в любом офисе», — заключил Песков.

Власти России разрабатывают новые ограничительные меры, позволяющие остановить распространение коронавируса в стране. На первый взгляд они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА «Новости» источник в правительстве.

По его словам, в настоящее время рассматривается идея о сокращении ряда массовых, культурных и спортивных мероприятий. Также, возможно, изменится режим работы, будет осуществлен переход на удаленный режим работы, начнется дезинфекция помещений предприятий и ведомств. Кроме того,

предлагается рекомендовать всем жителям не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ и срочно вызывать врача. «Пока это происходит в основном в Москве, и надо решить, что делать по всей стране», — добавил источник.

Он полагает, что эти меры могут показаться избыточным. Однако такие предложения были сформированы специалистами, которые считают эти шаги очень эффективными. Отмечается, что пока окончательное решение еще не принято.

По последним данным, в России заражены коронавирусом нового типа 147 человек. Пятеро пациентов вылечились.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что инфекционная и реанимационная службы в стране приведены в состояние повышенной готовности. В медицинских организациях нет нагнетания ситуации, а медслужба работает в штатном режиме.

В 2018 году портал Rabota.ru сообщил, что компании сокращают расходы за аренду, электричество и траты на расходные материалы, позволяя работать сотрудникам из дома. Учитывая, что сейчас бизнес нацелен на результат, поэтому от сотрудников требуется выполнения определенных KPI, а не присутствие в офисе, переход на «удаленку» вполне вписывается в логику развития компаний.

Опросы говорят о том, что потенциально россияне выступают за такой переход. Согласно данным опроса портала, 51% респондентов выразили готовность трудиться удаленно, а еще 20% готовы трудиться дома лишь пару дней в неделю, иначе боятся расслабиться.