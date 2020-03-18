«Постараюсь выжить»: что мучает историка Соколова в СИЗО

63-летний историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал о том, что переживает, сидя в московском СИЗО-2 «Бутырка». Письмо мужчины оказалось в распоряжении «Газеты.Ru».

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По словам бывшего доцента СПбГУ, больше всего сейчас он страдает не от условий в месте заключения, а от того, что потерял близких ему людей. «После страшно абсурдной трагедии, в которую я сам с трудом могу поверить, главный вопрос, который стоит передо мной, — это Гамлетовский вопрос.

И только читая дружеские письма, можно остаться на этом свете и не сойти с ума от горя и потери, потери всего — университета, любимой, моей военно-исторической армии, сотни друзей, которые испугались и отвернулись», — отметил историк.

Соколов, который недавно закончил писать любовный роман о своих отношениях с жертвой Анастасией Ещенко, признался в письме, что с удовольствием продолжил бы работу над книгами о наполеоновской эпохе.

«Постараюсь выжить и продолжить работать над исторической литературой, но только тогда, когда будет возможность, пока ее нет. Без книг и компьютера — немыслимо», — пояснил обвиняемый.

При этом Соколов подчеркнул, что в «Бутырке» его права не ущемляют — более того, иногда незнакомые люди присылают ему письма поддержки. «Условия содержания здесь такие, как положены по закону, вполне сносные, но главная трудность — практически полностью прерванное общение. Пишут, правда, хорошие люди», — уточнил историк.

Он также высказался и об общественном резонансе, который вызвало совершенное им преступление, назвав информацию в СМИ «чудовищной ложью». «Интернетом здесь пользоваться запрещено, но, думаю, моих изображений в сети сейчас тысячи», — заключил Соколов.

О том, что бывший доцент закончил работу над биографическим романом о своей любви к Анастасии Ещенко, стало известно еще 20 февраля 2020 года. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат историка Александр Почуев.

Роман, по словам юриста, Соколов назвал «Любовь». Однако его публикация осложняется тем, что адвокат семьи Ещенко запретила обвиняемому общаться с потерпевшей стороной. «Этот условие и так было соблюдено нами в силу закона, который запрещает общаться с оппонентами без присутствия адвоката. Хотя в нашем случае, учитывая признание вины, такого противостояния быть не должно», — заявил Почуев.

Дело в том, что семья убитой аспирантки должна дать разрешение на публикацию работы. «Олег Соколов писал свой роман от руки, после чего пересылал материалы секретарю, которая печатала текст на компьютере. Сейчас роман находится на правках. Вопрос публикации будет решаться уже после согласования с семьей погибшей. Я не исключаю такого варианта, что они запретят его печатать — безусловно, их мнение будет учтено», — пояснил адвокат.

Олег Соколов — автор более 15 книг: большая часть посвящена истории сражений времен наполеоновских войн. «Знаю Олега как большого специалиста по наполеоновской истории Франции. Талантливый лектор, серьезный профессионал, обучил массу народу. Почему так его перемкнуло — сказать трудно. Заслуги Соколова признали члены Ордена почетного Легиона Франции. Они включили его в состав легиона. Он, на минуточку, организатор и создатель движения реконструкторов в России. Все, что вы видите, это благодаря ему», — рассказал популярный публицист, блогер и переводчик Дмитрий Пучков сайту kp.ru.

Однако, по словам бывших студентов Соколова, он не просто разбирался в наполеоновской эпохе, но и представлял себя императором. «Он был самодуром, считал себя реинкарнацией Наполеона. На первой паре находил «жертву» и наряжал ее в доспехи.

Его многие считали больным человеком», — сообщила студентка СПбГУ ФАН.

Через некоторое время после того, как Соколов совершил убийство, и вовсе стало известно о том, что он намеревался совершить суицид в образе Наполеона, писало издание 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, историк хотел избавиться от частей тела возлюбленной, прийти в Петропавловскую крепость в мундире Наполеона и свести счеты с жизнью прямо на глазах у туристов.

При себе бы в таком случае у Соколова было письмо с указанным в нем мотивом преступления, а дома бы лежало завещания. Однако экс-доцента задержали, когда он пытался утопить руки Ещенко в реке Мойке.