Китай отстает: где сконцентрировался COVID-19

ВОЗ призвала страны усилить проверку

— 180 056 человек в мире заражены коронавирусом COVID-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. При этом скончались в результате инфицирования 7 082 человека, выздоровели — 79 465 пациентов.

Реклама

— За сутки больше всего зараженных прибавилось в странах Западной Европы: Италии (+3590), Испании (+2 тыс.), Германии (+1403), Франции (+911) и Швейцарии (841). В то же время в Китае, откуда началось распространение коронавируса, новых инфицированных единицы — 29 случаев. Всего данное заболевание зарегистрировано в 133 странах мира.

— В США подтверждено уже более 4,2 тыс. случаев коронавируса, число заболевших более чем удвоилось за три дня, 74 человека умерли.

— В ВОЗ призвали страны проводить тщательную проверку каждого случая с подозрением на коронавирус и изолировать зараженных. Кроме того, уделять внимание нужно и тем, кто контактировал с инфицированными не менее чем за два дня до того, как появились симптомы, призвал гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Плюс 30 новых зараженных

— Россия с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд для иностранцев и лиц без гражданства. Меры не распространяются на водителей грузовиков, перевозящих товары, а также на дипломатов и постоянно проживающих в России лиц.

— В РФ зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 30 зараженных, 20 из них — в Москве.

Один из трех подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Самарской области пришелся на сотрудника «АвтоВАЗа», заявили в пресс-службе предприятия. Его заразил близкий человек, недавно вернувшийся из Испании.

— Россияне, у которых подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», рассказали о том, какие симптомы натолкнули их на мысль провериться на COVID-19: по их словам, это высокая температура, першение в горле, насморк и давление в верхней части груди, передавал 74.ru.

— В России можно будет бесплатно пройти тест на коронавирус. Регионы до 17 марта представят предложения, на базе каких учреждений будут собираться анализы.

— Общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения допобразования закроют в Москве с 21 марта до 12 апреля. Также запрещены массовые мероприятия, где собираются более 50 человек. Российские вузы при этом тотально перешли на дистанционную форму работы.

— IT-эксперты предупредили россиян, что пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в сети: теперь многие граждане получают письма якобы от ВОЗ, с помощью которых крадется личная информация, а также предложения перевести пожертвования на «борьбу с COVID-19», передают РИА «Новости».

Киев закрывает метро

— Границы Евросоюза и Шенгенской зоны закроют на 30 дней из-за распространения коронавируса. Канада также закрывает границы и запрещает въезд иностранцам. Швейцария объявила о введении режима ЧС в стране.

— Зеленский призвал правительство Украины запретить междугороднее сообщение и работу метро, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

— В США стартовали клинические испытания вакцины от коронавируса. Всего в пробах в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Research в Сиэтле участвуют 45 добровольцев, которые в течение месяца получат по две дозы вакцины.

— Крупнейший американский фондовый индекс Dow Jones обрушился на почти 3 тыс. пунктов, или на 13%, что стало худшим падением с «черного понедельника» 1987 года. По числу потерянных пунктов 16 марта — худший день в истории Dow Jones.

— В Казахстане зафиксирован случай заражения коронавирусом у двухлетней девочки, прилетевшей в Алма-Аты из Берлина с пересадкой в Минске, сообщил представитель минздрава республики Диас Ахметшарип.