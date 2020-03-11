«Отпраздновали это»: российские феминистки о приговоре Вайнштейну

В Нью-Йорке продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы за сексуальное насилие. За последние три года 80 женщин обвинили его в домогательствах. В течение почти 30 лет продюсер оставался безнаказанным, пока в октябре 2017 года The New York Times не опубликовали масштабное расследование о том, как Вайнштейн обращался с женщинами.

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Отразится ли приговор Вайнштейну на отношение к домогательствам со стороны мужчин в российском обществе? «Газета.Ru» решила узнать мнение участниц феминистского движения нашей страны.

«Такие Харви Вайнштейны есть и в России»

По мнению Юлии Карпухиной, которая курирует в России фем-проект «Ребра Евы», решение суда по делу Вайнштейна откроет дорогу тысячам подобных процессов.

Мужская власть и мужские домогательства не характеристика Харви Вайнштейна. Это характеристика системы.

Такие «Харви» есть и в России, и во всех остальных странах, — говорит Карпухина. Домогательства являлись и являются нормой во всех сферах, где мужская власть присутствует. И то, что Вайнштейн получит такой срок, возможно, обезопасит десятки тысяч женщин, чьи начальники лишний раз подумают, прежде чем решат воспользоваться чужим подчиненным положением».

Юлия Карпухина настаивает, что в обществе нужно менять само отношение к харассменту по отношению к женщинам.

«Домогательства должны перестать быть женской повседневностью, они должны стать общественно порицаемым и наказуемым деянием. А в идеале их вообще не должно быть, — объясняет она. — Надеюсь, после приговора что-то изменится. Но для решения проблемы нужен не только приговор Вайнштейну, нужны системные изменения, в которых у мужчин не будет возможности подчинять себе женщин».

«Насильники не понимают другого языка, кроме языка насилия»

Фем-активистка Татьяна Сухарева также считает приговор продюсеру совершенно справедливым. «Он является первым и, думаю, не последним в отношении мужчин, которые творят насилие над женщинами, — прогнозирует она. — Я понимаю, что Вайнштейн и многие ему подобные занимались этим, чувствуя свою вседозволенность. Но вот, наконец, перестало быть безнаказанным то, что мужчины используют положение женщин для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Я надеюсь, что этот приговор позволит приструнить потенциальных насильников и домогателей».

По мнению Сухаревой, мужчины будут больше бояться склонять женщин к сексуальным отношениям. «В России мужчины хором поддерживают Вайнштейна. Причем такие мужчины, которые по 30 рублей на метро стреляют, не говоря уже о каких-нибудь начальниках отделов», — считает она.

Активистка добавляет, что суровый приговор вполне уместен: «К сожалению, насильники не понимают другого языка, кроме языка насилия».

«Решили отпраздновать эту новость»

Фем-активистка Виктория Бурденко, которая ведет блог с правозащитной тематикой, согласна с тем, что дело Вайнштейна поможет изменить общественное отношение к заявлениям о харассменте.

«Я увидела новость о приговоре Вайнштейну в инста-сториз знакомкой блогерки-феминистки, она предложила это отпраздновать, и я ее предложение поддерживаю», — говорит она.

По признанию Бурденко, о деле Харви Вайнштейна она узнала лишь в прошлом году. «Изучив информацию о движении #MeToo, которое оно запустило, я однозначно считаю дело исторической вехой. (#MeToo – массовая компания, в рамках которой женщины заявляли о пережитом ранее насилии. – «Газета.Ru»), — признается фем-активистка. — У абсолютного большинства российских женщин сокрытие своего печального опыта давно вошло в привычку. Но когда о своем опыте на весь мир рассказывают знаменитости, остальным становится проще рассказать о своем. Женщины в соцсетях рассказывают свои истории, поддерживают друг друга, становятся действительно сильнее».

После приговора мужчины не могут быть уверены, что если они сейчас насильно добиваются от женщин интимной близости, об этом когда-нибудь не станет известно. «Я считаю приговор Харви Вайнштейна — не только хороший выстрел в устоявшуюся систему замалчивания. Он также может стать показательным для многих таких «Харви», которые надеюсь задумаются о том, что прилететь может и через 20 лет. И не спасут ни имя, ни деньги, ни связи».