«Не целуюсь»: как политики защищаются от COVID-19

Коронавирусом заразились уже 115 тыс. человек — среди тех, кого поразила болезнь, не только простые люди, но и крупные чиновники ряда стран.

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26 февраля СМИ сообщили, что сразу двое высокопоставленных политика Ирана заразились COVID-19. Один из них — замминистра здравоохранения Ирадж Харирчи — выложил на своей странице в соцсети Twitter видеообращение, в котором пообещал изолировать себя от общества и начать курс лечения.

Накануне он выступил на пресс-конференции, где заявил, что эпидемиологическая ситуация в Иране находится под контролем. На видеозаписи встречи уже тогда было видно, что у политика началась лихорадка. Издание The Telegraph уточняет, что в тот же день коронавирус выявили у иранского парламентария Махмуда Садеги.

Тот не стал верить в свое выздоровление и опубликовал в Twitter следующее сообщение: «У меня нет больших надежд на продолжение жизни в этом мире».

Между тем, по данным агентства Tasnim, 7 марта от COVID-19 умерла депутат Ирана Фатима Рахбар. Накануне СМИ также сообщили о гибели от болезни дипломата Хосейна Шейхолеслама и государственного советника Мохаммада Мирмохаммади.

Вскоре коронавирус дошел и до итальянских политиков — 8 марта глава правящей партии Никола Дзингаретти сообщил о своем заражении. «Я в порядке, но мне придется остаться дома на следующие несколько дней», — написал политик в Twitter, добавив, что будет работать удаленно.

В тот же день французские СМИ сообщили, что диагноз «коронавирус» подтвердился у 68-летнего депутата республиканской партии Жана-Люка Рейцера. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из больниц города Мюлуза.

Позже в департаменте здравоохранения региона Иль-де-Франс заявили, что положительный результат тестов на COVID-19 был обнаружен еще у троих депутатов Национальной ассамблеи: Элизабет Тутю-Пикар, представительницы Верхней Гаронны, 61-летней Мишель Виктори из Ардеша и Гийом Виллере из Валь-д'Уаз.

В это же время политики, которых коронавирус не затронул, всячески пытаются оградить себя от болезни — в первую очередь с помощью карантина. Вместе с тем президент Эстонии Керсти Кальюлайд решила сдать тест на COVID-19 — хотя результаты пока не готовы, она решила не участвовать в крупных мероприятиях. Так, по данным агентства ERR, 7 марта Кальюлайд отказалась выступать на торжественном собрании в честь 30-летия эстонского конгресса.

Тем временем в Италии министр экономического развития Стефано Патуанелли пошел на добровольную самоизоляцию, несмотря на то что его тесты на коронавирус были отрицательными, сообщало издание Il Messaggero.

Новый глава аппарата Белого дома США также ушел на двухнедельный карантин после контакта с заразившимся коронавирусом на конференции Республиканской партии США. Его примеру последовали еще четверо республиканцев. Они заявили, что будут продолжать работать из дома.

Те политики, которые не видят необходимости в карантине, придерживаются иных способов профилактики заболевания. Так, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер 2 марта отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель. На видеозаписи, опубликованном изданием Bild, видно, что Меркель с юмором восприняла ситуацию, подняла обе руки и показала Зеехоферу поверхность ладоней.

Позже,немецкие СМИ сообщали, что политик заявил о решении отказаться от рукопожатий в связи с ситуацией с коронавирусом.

От близкого контакта во время приветствий отказался и президент США Дональд Трамп. «Ко мне тут неделю назад подошел один мужчина, сто лет его не видел. Спросил его: «Ты как?». Он мне: «Нормально, нормально». И обнимает меня. Я ему говорю: «Ты в порядке?». Отвечает: «Нет, у меня температура и ужасный насморк» и продолжает меня обнимать и целовать. Я сказал: «Так, извини-ка» и давай руки мыть. Вам тоже советую!», — рассказал он на пресс-конференции.

Позже, как отмечает издание BuzzFeed News, Трамп также пожаловался, что уже много недель не касался своего лица. «Скучаю по этому», — заявил он.

В то же время генсекретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на встрече с главой Минэнерго РФ Александром Новаком показал новый способ приветствия, видеозапись которого организация опубликовала на своей странице в Twitter.

Вместо рукопожатия собеседники соприкоснулись правой и левой ступнями.

Там временем спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщила, что она строго выполняет все рекомендации Роспотребнадзора по профилактике COVID-19.

«Как я уберегаюсь? Я строго выполняю рекомендации Роспотребнадзора: я мою руки, я ни с кем не целуюсь, стараюсь не здороваться за руку», — заявила Матвиенко.

По ее мнению, если строго придерживаться предписаний медиков и Роспотребнадзора, то «никому ничего не угрожает».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что для защиты Владимира Путина от коронавируса также принимаются все необходимые меры. «На самом деле речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане Российской Федерации», — подчеркивал он.