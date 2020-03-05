«Египет должен $201 млн»: подан иск по крушению A321

Ныне не действующая российская компания «Когалымавиа» подала иск против Египта в Постоянный арбитражный суд при комиссии ООН по праву международной торговли в Гааге с требованием компенсировать ущерб на сумму $201 млн из-за авиакатастрофы 31 октября 2015 года, когда Airbus 321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове.

Реклама

Иск был подан к властям Египта. Второй аналогичный иск был подан турецкой туристической компанией Prince Group. Компании требуют возместить прямой ущерб от трагедии, а также размер инвестиций, которые не были сделаны в египетскую экономику – поскольку тогда бы стоимость «Когалымавиа» и Prince Group возросла, приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК слова представителя стороны истца Оксаны Головиной.

Истцы указывают, что Египет должен признать свою ответственность за трагедию, поскольку египетские госорганы знали о несоответствии их аэропортов требованиям по безопасности Международной организации гражданской авиации (ICAO). В иске действия египетских властей названы «преступной халатностью». Также, указывается, что заключение о причинах катастрофы Египет до сих пор не обнародовал.

В свой последний полет рейс 9268 отправился в 03.50:06 UTC (05.50:06 по местному времени и 06.50:06 мск). В 04.13:00 лайнер резко снизил высоту, а затем исчез с радаров. Незадолго до аварии командир воздушного судна запросил у наземных служб разрешение на экстренную посадку в Каире в связи с техническими неполадками.

Однако спасти воздушное судно уже было невозможно. Обломки лайнера были обнаружены неподалеку от города Эль-Ариш — они оказались разбросаны на протяжении 13 км на территории в форме эллипса, площадь которого достигала 30 кв. км.

На борту рухнувшего Airbus 321 находились 224 человека, из них семеро — члены экипажа.

Подавляющее большинство из тех, кто был на борту лайнера, — россияне, однако были трое граждан Украины и один белорусский гражданин. Среди погибших оказались заместитель главы Пскова Александр Копылов, который возвращался из отпуска со своей гражданской женой, а также участница телешоу «Топ-модель по-русски» Елена Домашняя из Петербурга. Погибли 24 ребенка.

Самому маленькому пассажиру Дарине Громовой было всего десять месяцев, ее фотография, опубликованная многими мировыми изданиями, стала символом трагедии над Синаем.

Позднее стало известно, что апелляционный суд Каира рассмотрел иски 30 семей россиян, погибших в авиакатастрофе. На повестке дня стояло несколько жалоб: во-первых, граждане РФ требовали через суд от «Когалымавиа» и страховой компании «Игосстрах» компенсацию морального вреда в размере $3 млн за каждого погибшего.

Во-вторых: серия исков была подана в отношении Шерифа Исмаила, занимавшего пост премьер-министра на момент трагедии, а также к главам МВД, министерства финансов и авиации.

Заявители уверены, что именно действия этих чиновников, их «халатность и оплошности» привели к тому, что террористы сумели пронести бомбы на борт рейса A321 «Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург».

Суд отказался признавать вину министров, как и не захотел рассматривать иски россиян о выплате компенсации, объяснив это тем, что ни факт нахождения погибших на борту лайнера в момент трагедии, ни родственные связи между истцами и жертвами не доказаны.

Также в очередной раз египетская сторона назвала крушение аварией, а не терактом.

Следственный комитет России однозначно настаивает, что крушение самолета было терактом — ведомство возбудило дело статье 205 УК РФ «Террористический акт». Сразу после крушения СК возбудил два уголовных дела по статьям «Нарушение правил полетов и подготовки к ним» и «Оказание небезопасных услуг».

Через неделю после катастрофы глава ФСБ Александр Бортников предложил президенту России Владимиру Путину приостановить полеты российской авиации во все аэропорты Египта. А спустя десять дней Бортников доложил президенту, что причиной катастрофы A321 стал теракт.

Решение приостановить авиационное сообщение с Египтом «до налаживания должного уровня безопасности авиационного сообщения» вступило в силу 6 ноября 2015 года и действует до сих пор.